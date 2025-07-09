Trump'tan Libya, Cezayir ve Irak'a vergi
ABD Başkanı Donald Trump; Irak, Cezayir ve Libya'dan ithal edilen ürünlere 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 30 vergi uygulanacağını duyurdu.
Giriş: 09.07.2025 - 18:45 Güncelleme: 09.07.2025 - 19:00
ABD Başkanı Donald Trump; Irak, Cezayir ve Libya'dan ithal edilen ürünlere 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 30 vergi uygulanacağını duyurdu.
Trump, ilgili ülkelerin liderlerine vergi kararına ilişkin mektup gönderirken âdil ticaret vurgusunda bulundu.
ABD Başkanı ayrıca, Moldova ve Brunei'ye yüzde 25; Filipinler'e ise yüzde 20 vergi uygulanacağını bildirdi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ