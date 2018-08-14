Türkiye iPhone kullananlar
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Türkiye’de 10 milyon kişi iPhone kullanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, “Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var, Venüs var Vestel var” açıklamasıyla gözler Türkiye’deki iPhone kullanıcılarına çevrildi. Türkiye’de Apple’ın pazar payı ne? Kaç iPhone kullanıcısı var? Şu ana kadar iPhone’lar için ne kadar para ödedik? Devlete ne kadar vergi verdik? Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberi...

14.08.2018 - 15:11 | Güncelleme: HABERTURK.COM

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “ABD'nin elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var, Venüs var Vestel var” sözlerinin hemen ardından Türkiye’de gözler akıllı telefon pazarındaki son duruma çevrildi.

Apple’ın 2007 yılında ilk modelinin çıkardığı iPhone, Türkiye’de ise 2008 yılının sonunda satışa sunuldu. Aradan geçen süre içinde Apple’ın dünya genelinde iPhone satışları 1.3 milyar adedi geçti. 10 yıllık süreç sonunda şu anda aktif olarak Türkiye’de ise iPhone kullanan 10 milyona yakın kişiye ulaşıldı.

Araştırma kuruluşu Statcounter’ın Temmuz 2018 verilerine göre dünya akıllı telefon pazarında Apple’ın iPhone ile yüzde 19.4’lük pazar payı bulunurken, en büyük rakibi Güney Koreli Samsung’un payı ise yüzde 30.7 seviyesinde.

TÜRKİYE'DE YÜZDE 16.5 PAZAR PAYI VAR

Verilere göre Türkiye’deki mevcut durum ise daha da çarpıcı. Temmuz 2018 itibariyle Apple’ın iPhone ile Türkiye’de yüzde 16.5 düzeyindeyken, küresel rakibi olan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da işaret ettiği Samsung’un Türkiye’deki pazar payı yüzde 52.7’ye ulaşmış durumda.  

Statcounter’ın analizine göre Türkiye’deki mobil cihaz pazarında Samsung ve Apple’ı, yüzde 5.’lik pay ile General Mobile, yüzde 5.2 ile LG, yüzde 4.9 ile Huawei ve yüzde 2’lik pay ile Vestel izliyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) 2018 Yılı 1. Çeyrek Pazar Verileri Raporu’na göre Türkiye’deki toplam mobil abone sayısı 79 milyonu, Türkiye’deki mobil operatörlerin açıkladığı finansal ve operasyonel sonuçlara göre akıllı telefon kullanım oranı ise yüzde 70’leri aşmış durumda.

Bu veriler üzerinden Apple’ın yüzde 16.5’lik pazar payı dikkate alındığında ise Türkiye’de yaklaşık 10 milyon kullanıcının elinde iPhone olduğu ortaya çıkıyor.

İTHAL CEP FATURASININ YAKLAŞIK ÜÇTE BİRİ 

Yılda ortalama 12 milyon cep telefonu ithal eden Türkiye, 2007-2017 yılları arasında yurtdışından toplam 142 milyonu aşkın cep telefonu ithal etti. Sözkonusu bu telefonlar için 10 yılda ödenen toplam tutar ise 24 milyarı buldu. Türkiye’nin 10 yıllık cep telefonu ithalat faturası içinde Apple’ın iPhone modelleri için ödenen toplam tutarın ise 7 milyar doları bulduğu tahmin ediliyor.

Diğer bir deyişle kullanıcı bazında Türkiye’de yüzde 16.5’luk payı olan Apple, Türk tüketicilerinin cep telefonu için toplam ödediği tutardan yüzde 29’luk payı kaptı. Bu süreçte Türk tüketicileri satın aldıkları her iPhone için devlete de yüzde 28-30 arasında vergi ödedi.

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