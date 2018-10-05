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SON DAKİKA! UEFA'dan Galatasaray kararı

UEFA Finansal Kontrol Kurulu, Galatasaray'ın Finansal Fair Play komitesi ile yaptığı anlaşmayı inceledi. Kurul, finansal fair-play komitesinden dosyanın yeniden görüşülmesini talep etti. Galatasaray konuyla ilgili bir açıklama yayınladı

05 Ekim 2018 Cuma, 15:51 | Güncelleme:

UEFA, Galatasaray ile yaptığı Finansal Fair-Play anlaşmasını yeniden incelenmesi kararı aldı.

Galatasaray, UEFA'dan gelen haberle sarsıldı. UEFA resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Galatasaray’ın dosyasının Finansal Kontrol Kurulu Araştırma Komisyonu tarafından yeniden inceleme kararı aldığını açıkladı. UEFA, Galatasaray tarafından gönderilen belgelerin tekrardan incelenmesi ve tekrardan değerlendirmesini istedi. UEFA ayrıca sarı-kırmızılılar ile 13 Haziran 2018’de yaptığı Finansal Fair-Play anlaşmasının yürürlükte olacağını bildirdi.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray'dan konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"UEFA iç işleyişi dahilinde;

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Üst Yargı Organı, Kulübümüz ile ilgili Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'nun aldığı Uzlaşma Anlaşması kararıyla ilgili değerlendirme ve ek bilgiler talep etmiştir.

UEFA'nın iç prosedürleri dahilinde yapılan ve Haziran 2018'den bu yana süren bu süreç ve bu işlem, Kulübümüzün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer almasını etkilememektedir. Kulübümüz, imzaladığı Uzlaşma Anlaşması çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kulübümüz bu işleyiş süreci dahilinde, UEFA'nın ilgili kurumlarına gerekli resmi açıklama ve yanıtlarını vermektedir ve Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda resmi yanıt ve aksiyonlarını vermeye devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

 

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Yorumlar 19
  • Misafir 3 dakika önce
    gs =türkiye bence hiç fark yok birgüm türkiyede borç ödeyemez hale gelcek ozaman görcez
  • Misafir 17 dakika önce
    Türk futbolunun bu hale gelmesinin sebepleri bana göre şunlardır ; *Battal gazi futbolu,vizyonsuzluk,kitle psikolojisine ayak uydurmuş yönetici grubu taraftarı gazlayıp gereksiz transfer baskısı yapan medya ee sonuçta reyting olmalı izlenmeli vs Medya falan takım şunu aldı sen de bunu al taraftarlar da başarı için hurraaaaa hücum sonuç yaşlı yıldızlar boş kasa.
  • Misafir 31 dakika önce
    13 haziran anlaşması şuan sürmekte ama komite karar değiştirirse men fb aynı gruptan devam eder.
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