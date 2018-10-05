UEFA, Galatasaray ile yaptığı Finansal Fair-Play anlaşmasını yeniden incelenmesi kararı aldı.

Galatasaray, UEFA'dan gelen haberle sarsıldı. UEFA resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Galatasaray’ın dosyasının Finansal Kontrol Kurulu Araştırma Komisyonu tarafından yeniden inceleme kararı aldığını açıkladı. UEFA, Galatasaray tarafından gönderilen belgelerin tekrardan incelenmesi ve tekrardan değerlendirmesini istedi. UEFA ayrıca sarı-kırmızılılar ile 13 Haziran 2018’de yaptığı Finansal Fair-Play anlaşmasının yürürlükte olacağını bildirdi.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray'dan konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"UEFA iç işleyişi dahilinde;

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Üst Yargı Organı, Kulübümüz ile ilgili Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'nun aldığı Uzlaşma Anlaşması kararıyla ilgili değerlendirme ve ek bilgiler talep etmiştir.

UEFA'nın iç prosedürleri dahilinde yapılan ve Haziran 2018'den bu yana süren bu süreç ve bu işlem, Kulübümüzün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer almasını etkilememektedir. Kulübümüz, imzaladığı Uzlaşma Anlaşması çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kulübümüz bu işleyiş süreci dahilinde, UEFA'nın ilgili kurumlarına gerekli resmi açıklama ve yanıtlarını vermektedir ve Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda resmi yanıt ve aksiyonlarını vermeye devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ