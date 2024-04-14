Uludağ eteklerinde orman yangını!
Bursa'da Uludağ eteklerinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
Bursa'da, Uludağ'ın eteklerinde çıkan orman yangına ekipler müdahale ediyor.
AA'da yer alan habere göre Osmangazi ilçesi Uludağ'ın eteklerinde henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı.
YERLEŞİM YERLERİNDEN FARK EDİLDİ
Ormanlık alandan çıkan dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin, zorlu arazi şartlarında yangın bölgesine ulaşma ve yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.