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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Bursa'da Uludağ eteklerinde orman yangını!

        Uludağ eteklerinde orman yangını!

        Bursa'da Uludağ eteklerinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 11:49 Güncelleme: 14.04.2024 - 12:05
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        Uludağ eteklerinde orman yangını!
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        Bursa'da, Uludağ'ın eteklerinde çıkan orman yangına ekipler müdahale ediyor.

        AA'da yer alan habere göre Osmangazi ilçesi Uludağ'ın eteklerinde henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı.

        YERLEŞİM YERLERİNDEN FARK EDİLDİ

        Ormanlık alandan çıkan dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin, zorlu arazi şartlarında yangın bölgesine ulaşma ve yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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        #son dakika
        #Bursa
        #uludağ orman yangını
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