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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır'da yıkım durdurulmuştu! İş merkezinde 2 kedi kurtarıldı

Diyarbakır'da 89 kişinin yaşamını yitirdiği Galeria İş Merkezi'ndeki yıkım çalışması, binanın içerisinde bulunan kedilerin kurtarılması için durdurulmuştu. İlk olarak helikopterle gerçekleştirilen çalışmalardan sonuç alınamazken, akşam saatlerinde vinç yardımıyla iki kedi kurtarıldı

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AA

  • Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitede ekiplerin yoğun çalışması sonucu kurtarılan 2 kedi, tedavilerinin ardından sahiplerine verildi.

  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi koordinasyonuyla kentte merkez Sur, Yenişehir ve Bağlar ilçelerinde ilk etapta ağır hasarlı 35 yapının yıkımı için başlatılan çalışmalar sürüyor.
  • Son dakika: Yıkım durdurulmuştu! İş merkezindeki kedi kurtarıldı

    Bu kapsamda merkez Yenişehir ilçesinde ağır hasar gören Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitede, arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından dün başlayan yıkıma, içeride kedilerin olduğunun tespit edilmesi üzerine ara verilerek hayvanları kurtarma çalışması başlatıldı.

     
  • Son dakika: Yıkım durdurulmuştu! İş merkezindeki kedi kurtarıldı

     

     AFAD ekiplerince alana getirilen vinç aracılığıyla sitedeki binanın katlarına yerleştirilen kafesler sayesinde dün gece kurtarılan 2 kedi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavilerinin ardından sahipleri Ezra Elbistan ve Velat Karakaplan'a teslim edildi.
  • Son dakika: Yıkım durdurulmuştu! İş merkezindeki kedi kurtarıldı

    Kedilerine kavuşmanın sevincini yaşayan Elbistan ve Karakaplan, yetkililere teşekkür etti.
  • Son dakika: Yıkım durdurulmuştu! İş merkezindeki kedi kurtarıldı

    BİR KEDİ DAHA KURTARILDI

    Ekiplerin çalışması sonucu söz konusu 2 kedi dışında 1 kedi daha kurtarılarak, sağlık kontrolü için veteriner hekime götürüldü.
  • Son dakika: Yıkım durdurulmuştu! İş merkezindeki kedi kurtarıldı

    Binada başka kedi olma ihtimaline karşı AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.
  • Son dakika: Yıkım durdurulmuştu! İş merkezindeki kedi kurtarıldı
  • Son dakika: Yıkım durdurulmuştu! İş merkezindeki kedi kurtarıldı
  • Son dakika: Yıkım durdurulmuştu! İş merkezindeki kedi kurtarıldı
  • Son dakika: Yıkım durdurulmuştu! İş merkezindeki kedi kurtarıldı
  • Son dakika: Yıkım durdurulmuştu! İş merkezindeki kedi kurtarıldı
  • Son dakika: Yıkım durdurulmuştu! İş merkezindeki kedi kurtarıldı
  • Son dakika: Yıkım durdurulmuştu! İş merkezindeki kedi kurtarıldı
  • Son dakika: Yıkım durdurulmuştu! İş merkezindeki kedi kurtarıldı
  • Son dakika: Yıkım durdurulmuştu! İş merkezindeki kedi kurtarıldı
  • Son dakika: Yıkım durdurulmuştu! İş merkezindeki kedi kurtarıldı
  • Son dakika: Yıkım durdurulmuştu! İş merkezindeki kedi kurtarıldı
  • Son dakika: Yıkım durdurulmuştu! İş merkezindeki kedi kurtarıldı
  • Son dakika: Yıkım durdurulmuştu! İş merkezindeki kedi kurtarıldı
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