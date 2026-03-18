Atatürk, 18 Mart'ta denetime giderken bombardımana yakalanmış

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden (ÇOMÜ) Dr. İsmail Sabah, Çanakkale Deniz Savaşları sırasında Maydos Mıntıka Komutanı olarak görev yapan Mustafa Kemal Atatürk'ün 18 Mart 1915'te Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa ile Seddülbahir bölgesindeki birlikleri denetlerken Birleşik Filo'nun bombardımanına maruz kaldığını aktardı. Dr. Sabah, Atatürk'ün Arıburnu Muharebeleri raporunda yaşananları kaleme aldığını belirtti. (DHA)