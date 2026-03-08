Yozgat'ta 16 yaşındaki çocuk köpekten kaçarken canından oldu
Yozgat'ta sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 16 yaşındaki S.D., kaçmaya çalışırken düşüp başını kaldırıma çarptı. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor
KÖPEK SALDIRISINA UĞRADI
İHA'daki habere göre olay geçtiğimiz gece; Yozgat şehir merkezi Cezaevi yolu üzerinde gerçekleşti. Sevgi evlerinde kaldığı öğrenilen 16 yaşındaki S.D. saat 21.30 sularında Cezaevi yolu Aquapark yakılarında yaya olarak yürürken bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı.
KAÇARKEN YERE DÜŞTÜ
S.D. kaçmaya çalışırken düşüp başını kaldırıma çaptı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine böyleye sağlık ekipleri sevk edildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Kalbinin durduğu anlaşılan S.D. ambulansta ve kaldırıldığı Yozgat Şehir Hastanesi'ne yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İNCELEME SÜRÜYOR
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
