Motorlu ambulans ve ambulans direksiyonunda görev yapan kadın sağlık çalışanları, özverileriyle takdir topluyor İstanbul'da görev yapan motorlu ambulans sürücüsü Sevinç Keskinoğlu ile ambulans sürücüsü Esma Dandıl, zorlu mesailerine rağmen hayat kurtarmak için direksiyon başında görev yapıyor. Yıllardır sahada çalışan iki sağlık görevlisi hem mesleklerine olan sevgileri hem de kadınların her alanda başarılı olabileceğini göstermeleriyle dikkat çekiyor. (İHA) Daha Az Göster