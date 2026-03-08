Canlı
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Yozgat'ta 16 yaşındaki çocuk köpekten kaçarken canından oldu

        Yozgat'ta 16 yaşındaki çocuk köpekten kaçarken canından oldu

        Yozgat'ta sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 16 yaşındaki S.D., kaçmaya çalışırken düşüp başını kaldırıma çarptı. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 15:47 Güncelleme:
        Köpekten kaçarken canından oldu
        Yozgat'ta sevgi evlerinde kalan 16 yaşındaki çocuk, sokak köpeğinden kaçarken düşüp başını çarptı, kalbi duran çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        KÖPEK SALDIRISINA UĞRADI

        İHA'daki habere göre olay geçtiğimiz gece; Yozgat şehir merkezi Cezaevi yolu üzerinde gerçekleşti. Sevgi evlerinde kaldığı öğrenilen 16 yaşındaki S.D. saat 21.30 sularında Cezaevi yolu Aquapark yakılarında yaya olarak yürürken bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

        KAÇARKEN YERE DÜŞTÜ

        S.D. kaçmaya çalışırken düşüp başını kaldırıma çaptı.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine böyleye sağlık ekipleri sevk edildi.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Kalbinin durduğu anlaşılan S.D. ambulansta ve kaldırıldığı Yozgat Şehir Hastanesi'ne yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        İNCELEME SÜRÜYOR

        Olayla ilgili inceleme sürüyor.

