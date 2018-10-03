CHP, İYİ Parti ve MHP, 8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe giren yasayla emeklilik yaşı ileri tarihe ertelenen vatandaşların beklentilerine karşılık vermek üzere TBMM Başkanlığı’na ayrı ayrı yasa teklifi sundu. Yaz aylarında verilen yasa teklifleri, TBMM’nin yeni yasama yılına başladığı 1 Ekim’de kayıtlara girdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, konuyla ilgili olarak şu an itibarıyla kendilerine gelen bir şey olmadığını, bu meseleyle ilgili çalışmalarının bulunmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da son bakanlar kurulu toplantısının gündeminde bu konunun bulunmadığını belirtirken, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir düzenlemenin maliyeye getireceği yükün de dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, emeklilikte yaşa takılanlar konusunda seçim beyannamesinde vaatleri bulunduğunu belirterek, sosyal güvenlik sistemine aşırı yük getirmeyen ama yeteri kadar prim ödemiş vatandaşı da mağdur etmeyen bir çözüm bulmaktan yana olduklarını söyledi.

İYİ Parti Grup Başkanı Ahat Andican, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasaya ilişkin teklifi hazırladıklarını belirterek, bu işin takipçisi olacaklarını söyledi.

CHP KOMİSYONA BAŞVURDU

Dün de CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel, partileri tarafından verilen yasa teklifinin gündeme alınması için TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı’na yazıyla başvurdu. Başvuruda, emeklilikte yaşa takılan vatandaşların, uzun yıllar boyunca sorunlarına çözüm aradığı ancak parlamento çoğunluğu oluşmadığı için beklentilerin karşılanamadığı belirtildi. Başvuruda, AK Parti dışında TBMM'de grubu bulunan 4 siyasi partinin tamamının, Meclis tatildeyken yeni yasama dönemi açılır açılmaz emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözülmesi için açıklamalarda bulunduğu anımsatıldı. CHP Grup Başkanvekillerinin başvurusunda, konuyla ilgili tekliflerin birleştirilerek görüşülmesi için komisyonun toplantıya çağrılması talep edildi.

45 GÜNLÜK SÜRE

TBMM İçtüzüğü’nün 37. maddesine göre, tasarı veya tekliflerle kanun hükmünde kararnamelerin esas komisyonlara havale gününden itibaren görüşmelerin en geç 45 gün içinde sonuçlandırılması gerekiyor. CHP, İYİ Parti ve MHP milletvekillerinin teklifleri henüz TBMM Başkanlığı tarafından esas ve tali komisyonlara sevk edilmedi. Bu nedenle, 45 günlük süre başlamadı. Önümüzdeki günlerde sevk işleminin gerçekleşmesi bekleniyor.

Bir teklifin komisyon gündemine alınmasına komisyon başkanı veya üyelerin çoğunluğu karar veriyor. Komisyonların başkanlığını AK Parti milletvekilleri yapıyor. Teklifler komisyona sevk edildikten sonra 45 gün içinde görüşülmemesi halinde, muhalefet partilerinin, tekliflerin doğrudan genel kurul gündemine alınmasını isteme hakkı bulunuyor. Doğrudan gündeme alınma talebinin muhalefet partilerinin oylarıyla kabul edilmesi halinde, komisyonda görüşülmesine gerek kalmadan teklifler birleştirilerek genel kurulda görüşülebilecek.

CHP Grup Başkanvekilleri, “esas komisyon” olacağı var sayımıyla Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’na başvuruda bulundu. Ancak, TBMM Başkanlığı, AK Parti milletvekillerinin çoğunluğu oluşturduğu Plan Bütçe Komisyonu’nu da esas komisyon olarak belirleyebilir.

DÖRT PARTİNİN OYU 302’YE ULAŞIYOR

Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda CHP, İYİ Parti ve MHP teklif verirken, HDP de teklifleri destekleyeceğini açıkladı. Dört partinin toplam milletvekili sayısı 302’ye ulaşıyor. Dört milletvekili bakan atandığı için bu yasama döneminde TBMM’de 596 milletvekili bulunuyor. Dört muhalefet partisinin oyu Meclis’te çoğunluğu sağlıyor.

Teklifler kabul edilirse 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olarak çalışmaya başlayan kadınlar 20, erkekler 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 gün prim ödeme koşulunu yerine getirdikleri takdirde emekli olabilecek.

YAŞA NASIL TAKILDILAR?

8 Eylül 1999 tarihinden önce kadın 20; erkek 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim koşulunu yerine getirerek emekli olabiliyordu. 8 Eylül 1999 tarihinde 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile emeklilik yaşı kademeli olarak kadınlarda 58, erkeklerde 60’a çıkartıldı. 2008 yılında yapılan ikinci değişiklikle de emeklilik yaşı 2036’dan itibaren yeniden kademeli olarak artırılarak kadın ve erkeklerde 2048 yılında 65’te eşitlenecek.

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