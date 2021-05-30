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Son Darbe filmi oyuncuları kimler? Son Darbe filmi konusu nedir?

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SON DARBE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Dave Bautista
Pierce Brosnan
Ray Stevenson
Amit Shah
Julian Cheung
Lucy Gaskell
Aaron McCusker
Ralph Brown

SON DARBE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Eski bir asker olan Michael Knox, yeğeni ile birlikte maç izlemek için West Ham Stadyumu’na gider. Tuttukları takımı desteklemeye giden ikili oldukça heyecanlıdır. Fakat maçın başlamasının ardından aldığı telefon kendisinin ve statta bulunan insanların hayatını kabusa çevirir. Telefonun ucundaki teröristler stadyumu kontrolleri altına aldıklarını ve dediklerini yapmazlarsa patlatacaklarını söyler. Üstelik bu sırada Michael’ın yeğenini kaçırmışlardır. Teröristler, Michael’ın yeğenini serbest bırakma karşılığında yüklü miktarda fidye ister. Aksi takdir yeğeni dahil stattaki herkes ölecektir. Michael’ın onları durdurabilmek için sadece 90 dakikası vardır.

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