Son dakika depremler 15 Mart tablosu... Deprem bölgesinde meydana gelen depremlerin devam ediyor. Son olarak Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde, Hatay ve Adıyaman'da ise 3.1 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem bölgesindeki artçılar devam ederken Bolu'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem ise özellkle Marmara Bölgesi genelinde paniğe neden oldu.