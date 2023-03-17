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Son depremler 17 Mart Perşembe Kandilli ve AFAD listesi

Son depremler tablosu, Kahramanmaraş depreminin etkilediği bölgeler başta olmak üzere yurt genlinde hissedilen sarsıntılar sonrasında ilk araştırılanlar arasında yer alıyor. 6 Şubat Kahramanmaraş depremi bölgesinde bir ay geçmesine rağmen artçı sarsıntılar devam ederken son olarak bölgeden çok uzakta Bolu'da geçtiğimiz gün meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem Kuzey Anadolu Fay hattının Marmara Denizi uzantısında 7 ve üzerinde deprem bekleyen illerde paniğe neden oldu. İşte Kandilli ve AFAD son depremler 17 Mart listesi...

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  • SON DEPREMLER 17 Mart Kandilli ve AFAD: Deprem bölgesinde artçılar sürüyor, Bolu depremi İstanbul ve çevre illerde paniğe neden oldu!

    Son dakika depremler 15 Mart tablosu... Deprem bölgesinde meydana gelen depremlerin devam ediyor. Son olarak Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde, Hatay ve Adıyaman'da ise 3.1 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem bölgesindeki artçılar devam ederken Bolu'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem ise özellkle Marmara Bölgesi genelinde paniğe neden oldu.
  • SON DEPREMLER 17 Mart Kandilli ve AFAD: Deprem bölgesinde artçılar sürüyor, Bolu depremi İstanbul ve çevre illerde paniğe neden oldu!

    Öte yandan Kuzey Anadolu fay hattının batı ucundaki Bolu'da meydana gelen depremlerin ardından gözler AFAD ve Kandilli son depremler tablosuna çevrildi. 

    İşet AFAD ve Kandilli son depremler 17 Mart tablosu...

    SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

     
  • SON DEPREMLER 17 Mart Kandilli ve AFAD: Deprem bölgesinde artçılar sürüyor, Bolu depremi İstanbul ve çevre illerde paniğe neden oldu!

     İşte Kandilli ve AFAD 14 Mart son depremler tablosu:
  • SON DEPREMLER 17 Mart Kandilli ve AFAD: Deprem bölgesinde artçılar sürüyor, Bolu depremi İstanbul ve çevre illerde paniğe neden oldu!

    AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

    KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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