Son depremler listesi 20 Temmuz 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu?
Alp-Himalaya deprem kuşağında yer alan Türkiye'de her gün irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Yurt genelinde yaşanan küçük büyük tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, 20 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi.
Son depremler listesi 20 Temmuz Pazar günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından inceleniyor. Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde pek çok sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. İşte, 20 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile depremlerin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği…
DEPREM Mİ OLDU?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, 20 Temmuz Pazar günü 3 ve üzeri büyüklükte bir deprem meydana gelmedi.
20 TEMMUZ 2025 AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
2025-07-20 08:56:31 37.58667 36.11028 6.99 ML 1.9 Sumbas (Osmaniye)
2025-07-20 08:29:27 37.61806 36.15389 6.93 ML 1.2 Kadirli (Osmaniye)
2025-07-20 08:10:21 38.09 38.36639 9.97 ML 1.9 Çelikhan (Adıyaman)
2025-07-20 03:50:28 36.05667 35.89611 14.94 ML 1.4 Akdeniz - [06.59 km] Samandağ (Hatay)
2025-07-20 03:42:53 38.48556 38.04 7.01 ML 1.4 Akçadağ (Malatya)
2025-07-20 03:17:18 38.05306 37.59889 7.1 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya)
2025-07-20 03:06:08 39.51472 42.19056 7.0 ML 0.8 Karayazı (Erzurum)
2025-07-20 02:46:41 38.51111 31.88 4.02 ML 1.1 Ilgın (Konya)
2025-07-20 02:43:28 39.00722 28.05806 4.09 ML 1.0 Akhisar (Manisa)
2025-07-20 02:31:44 39.29833 29.14361 7.55 ML 1.0 Emet (Kütahya)
2025-07-20 02:30:13 40.88528 31.69917 6.92 ML 0.9 Merkez (Bolu)
2025-07-20 02:28:39 37.27028 36.84417 7.0 ML 1.3 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2025-07-20 02:26:17 37.81083 36.32639 7.0 ML 2.0 Andırın (Kahramanmaraş)
2025-07-20 02:17:17 38.34139 25.62833 5.93 ML 1.9 Ege Denizi - [55.06 km] Çeşme (İzmir)
2025-07-20 02:13:29 40.48111 29.22667 7.3 ML 1.0 Gemlik (Bursa)
2025-07-20 02:12:15 38.34389 40.84722 7.0 ML 1.0 Lice (Diyarbakır)
2025-07-20 01:51:46 37.64417 29.93361 9.97 ML 1.2 Yeşilova (Burdur)
2025-07-20 01:51:00 38.32694 40.83694 8.82 ML 2.1 Lice (Diyarbakır)
2025-07-20 01:46:32 39.10611 33.30639 11.59 ML 2.1 Tuz Gölü - [09.93 km] Kulu (Konya)
2025-07-20 01:23:25 38.31972 38.27444 5.52 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
2025-07-20 01:03:06 36.33472 29.28806 13.09 ML 1.2 Seydikemer (Muğla)
2025-07-20 00:59:30 37.37306 36.85306 9.88 ML 1.6 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2025-07-20 00:56:13 36.93361 34.50667 10.56 ML 1.3 Toroslar (Mersin)
2025-07-20 00:32:52 38.08778 37.82389 8.17 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)
2025-07-20 00:29:09 38.74111 43.50806 7.02 ML 1.1 Tuşba (Van)
2025-07-20 00:23:42 38.50528 39.23639 6.96 ML 0.7 Merkez (Elazığ)
2025-07-20 00:12:05 38.69194 43.59 10.48 ML 1.2 Erçek Gölü - [04.74 km] İpekyolu (Van)
2025-07-20 00:02:54 40.54444 29.22722 15.38 ML 1.1 Merkez (Yalova)
EN SON NEREDE DEPREM OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.