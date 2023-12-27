Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel SON DEPREMLER LİSTESİ| AFAD ve Kandilli son depremler 27 Aralık tablosu: Son deprem nerede ne zaman oldu?

        Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler 27 Aralık tablosu

        Son depremler 27 Aralık Kandilli ve AFAD tablosu her gün olduğu gibi bugün de günün ilk ışıklarıyla birlikte en çok merak edilip sorgulananlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki, Yurt genelinde ve komşu ülkelerde sınırımıza yakın bölgelerde meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli tarafından anbean kaydediliyor. İşte meydana gelen depremlerin yer aldığı AFAD ve Kandilli son depremler 27 Aralık tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2023 - 08:56 Güncelleme: 27.12.2023 - 08:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        SON DEPREMLER LİSTESİ 27 ARALIK... Son depremler 27 Aralık Çarşamba günü listesi hemen her gün olduğu gibi bugün de günün ilk ışıklarıyla birlikte deprem kuşağında yer alan ülkemizde en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle "Deprem mi oldu?" ve "Son deprem nerede ne zaman oldu?" sorularının cevabı merak ediliyor. Hemen belirtelim ki AFAD ve Kandilli tarafından son depremler anbean kaydediliyor. İşte son depremler 27 Aralık AFAD ve Kandilli tablosu...

        2

        DEPREM Mİ OLDU?

        Bugün ve geçtiğimiz gece yurt genelinde 3.0 ve üzeri büyüklükte hissedilen bir deprem meydana gelmedi.

        3

        SON DEPREMLER ANBEAN KAYDEDİLİYOR!

        Son depremler AFAD ve Kandilli tarafından anbean kaydediliyor. Meydana gelen depremleri aşağıda paylaştığımız uzantılar üzerinden anbean takip edebilirsiniz.

        4

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Tecavüz şüphelisi pencerede yakalandı!
        Tecavüz şüphelisi pencerede yakalandı!
        Prim borcu olana özel hastane kapalı
        Prim borcu olana özel hastane kapalı
        Fransa'da anne ve 4 çocuğu evde ölü bulundu
        Fransa'da anne ve 4 çocuğu evde ölü bulundu
        Buzdolabını soba sandı! Yürek yakan olay!
        Buzdolabını soba sandı! Yürek yakan olay!
        Aracında ölü bulundu
        Aracında ölü bulundu
        Fiyat uçtu, kredi durdu, satış düştü
        Fiyat uçtu, kredi durdu, satış düştü
        Bu bölgeler için yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için yağmur uyarısı
        Onlar için talihsizliklerin yılı
        Onlar için talihsizliklerin yılı
        Fatih Terim resmen açıklandı!
        Fatih Terim resmen açıklandı!
        Bu oyunla play-off çare olacak mı?
        Bu oyunla play-off çare olacak mı?
        Annesini öldüren 15 yaşındaki çocuğa 38 yıl hapis
        Annesini öldüren 15 yaşındaki çocuğa 38 yıl hapis
        İşte 2024 piyasa beklentisi
        İşte 2024 piyasa beklentisi
        Çığlıklarına koştular! Genç kadının yüzüne kezzap atıp kaçtı
        Çığlıklarına koştular! Genç kadının yüzüne kezzap atıp kaçtı
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sabiha Gökçen’de IC Holding dönemi başladı
        Sabiha Gökçen’de IC Holding dönemi başladı
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Hangi şirketlerin hissesi ucuz?
        Hangi şirketlerin hissesi ucuz?
        TFF'den Süper Kupa'ya gidecek taraftarlara uyarı!
        TFF'den Süper Kupa'ya gidecek taraftarlara uyarı!