Son depremler: Malatya 4.3'le sallandı! AFAD ve Kandilli son depremler 27 Aralık tablosu
Son depremler 27 Aralık Kandilli ve AFAD tablosu her gün olduğu gibi bugün de günün ilk ışıklarıyla birlikte en çok merak edilip sorgulananlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki, Yurt genelinde ve komşu ülkelerde sınırımıza yakın bölgelerde meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli tarafından anbean kaydediliyor. Son olarak Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte meydana gelen depremlerin yer aldığı AFAD ve Kandilli son depremler 27 Aralık tablosu...
SON DEPREMLER LİSTESİ 27 ARALIK... Son depremler 27 Aralık Çarşamba günü listesi hemen her gün olduğu gibi bugün de günün ilk ışıklarıyla birlikte deprem kuşağında yer alan ülkemizde en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle "Deprem mi oldu?" ve "Son deprem nerede ne zaman oldu?" sorularının cevabı merak ediliyor. Hemen belirtelim ki son olarak Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geld. İşte son depremler 27 Aralık AFAD ve Kandilli tablosu...
DEPREM Mİ OLDU?
AFAD verilerine göre Malatya Doğanşehir'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 10.55'te meyda gelen deprem yerin 9.69 kilometre altında gerçekleşti.
SON DEPREMLER ANBEAN KAYDEDİLİYOR!
Son depremler AFAD ve Kandilli tarafından anbean kaydediliyor. Meydana gelen depremleri aşağıda paylaştığımız uzantılar üzerinden anbean takip edebilirsiniz.