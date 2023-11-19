Son depremler listesi: Konya 3.2 ille sallandı! AFAD ve Kandilli son dakika deprem tablosu
Son depremler listesi ve "Deprem mi oldu?" sorusunun cevabı deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki son olarak Konya gece yarısı 3.2 büyüklüğünde depremle sallandı. Peki son deprem nerede ne zaman oldu? İşte 19 Kasım son depremler Kandilli ve AFAD listesi...
SON DEPREMLER TABLOSU... Konya Ilgın'da 3.2 büyüklüğünde deprem oldu. Yaşanan deprem sonrasında "Deprem mi oldu?" ve "Son deprem nerede ne zaman oldu?" sorularının cevabı merak edilip araştırılıyor. İşte son depremler 19 Kasım AFAD ve Kandilli tablosu...
KONYA DEPREMLE SALLANDI!
Konya'nın Ilgın ilçesinde saat 00.21'de yerin 7 kilometre altında 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.
İşte AFAD ve Kandilli son depremler 5 Ekim tablosu: