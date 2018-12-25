Sony, PlayStation ürün ve paketlerinde indirime gitti. Seçili kutulu oyunlarda ve konsollarda, yeni yılın ilk günlerine kadar geçerli olan yılbaşı kampanyası kapsamındaki indirim oranları yüzde 24 ile yüzde 33 arasında değişiyor.

Sony Eurasia, PlayStation konsol paketleri ve oyunlarda yılbaşına yönelik indirim kampanyası başlattığı duyurdu. 3 Ocak tarihine kadar sürecek olan yılbaşı indirimleri çerçevesinde PlayStation 4 Pro’nun tavsiye edilen satış fiyatı 3699 TL’den 2799 TL’ye düşürüldü.

Futbol hayranları için ise bünyesinde bu sene Şampiyonlar Ligi modunu da barındıran FIFA 19’un yer aldığı PlayStation 4, 1 TB FIFA 19 paketi 2999 TL’den 2199 TL’ye indirildi. Yapılan duyuruya göre içerisinde PlayStation VR (PS VR), PS Camera ve PS VR Worlds oyunlarını barındıran PlayStation VR paketinin fiyatı da 2699 TL’den 1799 TL’ye çekildi.

İŞTE İNDİRİMLİ OYUN FİYATLARI

Yılbaşı indirimi kapsamına alınan Marvel’s Spider-Man, God of War, Detroit: Become Human ve Gran Turismo Sport oyunları da 3 Ocak tarihine kadar kampanyalı fiyatlarla satılacak. Ayrıca Sony Eurasia’nın dağıtımını gerçekleştirdiği NBA 2K19, WWE 2K19, GTA V, NBA 2K Playgrounds 2 ve L.A. Noire oyunları da 11 Ocak tarihine kadar indirimli fiyatlarıyla raflardaki yerini alacak.

Yılbaşı indirimleri kapsamında indirimli fiyatlarıyla satışa sunulan oyunlar ve fiyatları şunlar: Marvel’s Spider-Man 249 TL, God of War 199 TL, Detroit: Become Human 139 TL, Gran Turismo Sport 139 TL, NBA 2K19 249 TL, WWE 2K19 219 TL, GTA V 169 TL, NBA 2K Playgrounds 2 149 TL, L.A. Noire 99 TL.

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