Trabzonspor'un yıldızı Alexander Sörloth, Norveç basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Dagbladet'e konuşan Norveçli oyuncuya haberde övgüler yağdırıldı. Sörloth için şu anda Avrupa'nın en iyi golcülerinden biri ifadesi kullanıldı. Röportajda Sörloth'a Real Madrid haberleri de soruldu.

Sörloth, Real Madrid'in kendisiyle ilgilendiği yönündeki haberlerle ilgili şunları söyledi:

"Beşiktaş maçından önce soyunma odasında telefonuma baktım. Arkadaşlarımla yer aldığım grupta haberi gördüm. Maça çıkmadan önce bunu görmek özel bir andı. Kendime güvenim arttı, yapabileceğimin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bana doğrudan bir teklif gelmedi, ben de sadece söylentileri biliyorum. Real Madrid ile adımın anılması çok özel bir şey."