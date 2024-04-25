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        Sosyal medya tartışması cinayetle bitti: 8 gözaltı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sosyal medyada başlayan tartışma cinayetle sona erdi. Kar maskeleri ile kahvehaneyi basan iki kişi, 19 yaşındaki Arda Yücel Ekşioğlu'nu öldürdü. Cinayetin ardından başlatılan soruşturmada 8 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 15:23 Güncelleme: 25.04.2024 - 16:17
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        Sosyal medya tartışması cinayetle bitti: 8 gözaltı
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 19 yaşındaki genç cinayete kurban gitti.

        Olay, 12 Nisan günü İstasyon Caddesi üzerinde bulunan kahvehanede meydana geldi.

        İddiaya göre 19 yaşındaki Arda Yücel Ekşioğlu ile Y.T. sosyal medya üzerinden tartıştı.

        Foto: Arda Yücel Ekşioğlu

        Tartışmanın büyümesi üzerine Y.T., yanına 17 yaşındaki C.Ş.'yi de alarak kar maskeleri takıp çalıntı motosiklet ile Ekşioğlu'nun bulunduğu kahvehaneye geldi.

        Y.T. kahvehaneye kurşun yağdırdı. 8 merminin isabet ettiği kahvehanede Arda Yücel Ekşioğlu hayatını kaybetti. Olayın ardından iki zanlı kaçarak bölgeden uzaklaştı.

        BİRİ MERSİN'DE DİĞERİ SAKARYA'DA YAKALANDI

        Cinayetin ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Ekipler, iki zanlının şehir dışına kaçtığını belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından cinayet zanlısı Y.T. Mersin'de, motosiklet sürücüsü C.Ç. Sakarya'da yakalandı.

        8 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        İki zanlının kaçmasına yardım ettikleri iddia edilen R.Ç., İ.A., M.İ.A., E.Ö., İ.K.T ise İstanbul, Sakarya, Mersin ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonlarda yakalandı. A.Ö. ise polis ekiplerinin rutin kontrolleri sırasında gözaltına alındı.

        Yakalanan 8 zanlı adliyeye sevk edildi.

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        #cinayet
        #KOCAELİ DARICA
        #sosyal medya
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