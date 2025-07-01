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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Sosyal medyada siber dolandırıcılık alarmı - Teknoloji Haberleri

        Sosyal medyada siber dolandırıcılık alarmı

        Sosyal medya platformları, siber suçluların sahte siteler, oltalama (phishing) teknikleri ve zararlı yazılımlarla düzenlediği dolandırıcılık kampanyalarının hedefi haline geldi. WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook, X ve Telegram gibi platformları taklit eden saldırılar, kullanıcıların kişisel verilerini ve hesaplarını tehdit ediyor. Önde gelen siber güvenlik firmalarından Kaspersky, sahte doğrulama sayfaları, ücretsiz takipçi vaatleri, sahte mağazalar ve güvenlik bildirimleriyle kullanıcıları tuzağa düşüren bu tehditlerin arttığını vurguluyor. Yapay zeka destekli dolandırıcılıkların daha inandırıcı hale geldiği bu ortamda, güçlü parolalar, iki faktörlü kimlik doğrulama ve siber güvenlik çözümleriyle korunmanın kritik olduğu belirtiliyor.

        Giriş: 01.07.2025 - 10:58 Güncelleme: 01.07.2025 - 10:59
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        Sosyal medyada siber dolandırıcılık alarmı
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        Sosyal medya platformlarının günlük yaşamda artan popülaritesi, siber suçluların bu alanı hedef almasını hızlandırıyor. Kaspersky uzmanlarının raporuna göre, WhatsApp, Instagram, Facebook, X, Telegram ve TikTok gibi platformlar, sosyal mühendislik ve oltalama (phishing) teknikleriyle düzenlenen dolandırıcılık kampanyalarının merkezi haline geldi. Sahte siteler ve zararlı yazılımlar aracılığıyla kullanıcıların giriş bilgilerini çalmayı veya cihazlarına kötü amaçlı yazılımlar yüklemeyi amaçlayan bu saldırılar, kişisel verilerin güvenliğini tehdit ediyor ve maddi kayıplara yol açabiliyor.Siber Suçluların Yeni TaktikleriKaspersky uzmanları, son bir yılda tanınmış sosyal medya platformlarının arayüzlerini taklit eden çok sayıda dolandırıcılık kampanyası tespit etti. Bu kampanyalar, kullanıcıların hassas verilerini ele geçirmek veya hesaplarını kontrol altına almak için farklı yöntemler kullanıyor:

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        BU YÖNTEMLERE DİKKAT!

        • Sahte Doğrulama Tuzakları: WhatsApp gibi uygulamaların resmi arayüzlerini taklit eden sahte siteler, kullanıcıları telefon numarası ve Doğrulama kodu girmeye yönlendiriyor. Kaspersky’ye göre, bu bilgileri ele geçiren siber suçlular, hesapları ele geçirerek sahte mesajlar gönderebiliyor veya gizli bilgilere erişebiliyor.

        • Takipçi ve Premium Özellik Vaatleri: Instagram gibi platformlarda, ücretsiz takipçi veya premium özellikler sunan sahte siteler, kullanıcıları giriş bilgilerini paylaşmaya ikna ediyor. Bu bilgilerle hesaplar ele geçiriliyor ve karanlık internette satılıyor ya da başka dolandırıcılıklar için kullanılıyor

        • Sahte TikTok Mağazaları: TikTok’un ürün satış özelliği TikTok Shop, dolandırıcıların radarında. Kaspersky, sahte mağaza siteleriyle satıcıların ve kullanıcıların giriş bilgilerinin çalındığını rapor ediyor

        • Sahte Güvenlik Bildirimleri: Facebook gibi platformlardan geliyormuş gibi görünen sahte uyarılar, kullanıcıları oltalama sitelerine yönlendiriyor. Kaspersky uzmanları, bu siteler aracılığıyla hesapların ele geçirildiğini ve dolandırıcılık, şantaj veya zararlı içerik yayma gibi amaçlarla kullanıldığını belirtiyor

        Artan Riskler ve Yapay Zekanın EtkisiSosyal medyanın yoğun kullanımı, siber suçlular için bir fırsatlar dünyası yaratıyor. Kaspersky uzmanları, kullanıcıların paylaştığı kişisel bilgilerin (örneğin, evcil hayvan isimleri, konumlar veya tatil planları) şifre tahmini veya kişiselleştirilmiş saldırılar için kullanıldığını vurguluyor. Yapay zeka destekli araçların yaygınlaşması, dolandırıcılıkları daha inandırıcı ve hedef odaklı hale getiriyor. Bu durum, mahremiyet ihlalleri, yanlış bilgilerin yayılması ve maddi kayıplar gibi ciddi riskleri beraberinde getiriyor.Kaspersky META Tüketici Kanalı Başkanı Seifallah Jedidi, şu uyarıyı yapıyor: “Sosyal medya ve iletişim uygulamaları kullanıcıların hayatında önemli bir yer tutuyor, ancak bu popülerlik siber riskleri artırıyor. Yapay zeka tabanlı dolandırıcılıkların yükselişi, tehditleri daha karmaşık hale getiriyor. Siber güvenlik farkındalığı, eleştirel düşünce ve güçlü koruma çözümleri kritik önemde”

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        KENDİNİZİ NASIL KORURSUNUZ?

        Uzmanlar, siber dolandırıcılıklara karşı korunmak için şu önerileri sunuyor:

        • Şüpheli Bağlantılardan Kaçının: İnanılmaz teklifler veya acil uyarılar sunan bağlantılara tıklamadan önce gönderenin doğruluğunu kontrol edin.

        • Kişisel Bilgilerinizi Sınırlayın: Seyahat planları veya finansal detaylar gibi hassas bilgileri paylaşmaktan kaçının.

        • Güçlü Parolalar Kullanın: Her platform için benzersiz ve karmaşık parolalar seçin, iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirin.

        • Gizlilik Ayarlarını Kontrol Edin: Platformların gizlilik ayarlarını düzenli olarak gözden geçirin ve gereksiz üçüncü taraf uygulama izinlerini kaldırın. Ücretsiz Gizlilik Denetleyici aracı bu konuda yardımcı olabilir.

        • Siber Güvenlik Çözümlerinden Faydalanın: Siber güvenlik çözümü sunan uygulamalar şüpheli bağlantıları engeller ve veri sızıntılarını kontrol ederek kullanıcıları korur.

        BİLİNÇ VE TEKNOLOJİYLE GÜVENDE KALIN

        Bu sonuçlar sosyal medya platformlarının sunduğu fırsatların yanı sıra ciddi riskler barındırdığını ortaya koyuyor. Siber suçluların giderek daha yaratıcı yöntemler kullanması, kullanıcıların dikkatli ve bilinçli olmasını gerektiriyor. Güçlü parolalar, iki faktörlü kimlik doğrulama ve güvenilir siber güvenlik çözümleriyle bu tehditler büyük ölçüde önlenebilir. Dijital dünyada güvende kalmak için hem bireysel alışkanlıklarınızı güçlendirin hem de uzmanların önerdiği koruma araçlarını kullanın.

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