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Sözleşmeliye kadroda kritik gün! Düzenleme Meclis'e geliyor

Sözleşmeli kamu personellerinin kadroya girişiyle ilgili düzenlemede kritik gün geldi. Yaklaşık 500 bin sözleşmeli kamu personelin kadroya girişinin yolunu açacak düzenlemenin detayları belli oldu. İşte sözleşmelilerin kadroya geçişiyle ilgili detaylar...

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  • Sözleşmeliye kadro geliyor! Kapsam genişledi, 500 bin sözleşmeli kamu çalışanı için kadro yolu açıldı! 2023 Sözleşmeliye kadro şartları neler, Meclis'ten geçti mi?

    Sözleşmelilerin kadroya geçişiyle ilgili düzenlemede beklenen kritik gün geldi. Yaklaşık 500 bin sözleşmeli kamu personeli, kadroya geçişlerinin olunu açacak düzenlemenin ne zaman yasalaşacağını ve yürürşüğe gireceğini merak ediyor. İşte sözleşmeli kamu personellerinin kadroya girişinde merak edilen son gelişmeler...
  • Sözleşmeliye kadro geliyor! Kapsam genişledi, 500 bin sözleşmeli kamu çalışanı için kadro yolu açıldı! 2023 Sözleşmeliye kadro şartları neler, Meclis'ten geçti mi?

    SÖZLEŞMELİYE KADRO BUGÜN MECLİS'E GELİYOR!

    AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Sözleşmelilere kadro düzenlemesi teklifini 12 Ocak öğleden sonra TBMM'ye sunacağız" dedi. Yani bugün sözleşmeliye kadroyla iligli düzenlemenin Meclis'e gelmesi bekleniyor. 

     
  • Sözleşmeliye kadro geliyor! Kapsam genişledi, 500 bin sözleşmeli kamu çalışanı için kadro yolu açıldı! 2023 Sözleşmeliye kadro şartları neler, Meclis'ten geçti mi?

    SÖZLEŞMELİYE KADRO DETAYLARI

    Sözleşmeli işçilerin kadroya alınması çalışmalarında da sona gelindi. AK Parti'nin hazırladığı yasa teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Taslağa göre 400 bini aşkın sözleşmeli personel kadroya geçecek. Kadroya geçenler, 1 yıl aday memur olacak.
  • Sözleşmeliye kadro geliyor! Kapsam genişledi, 500 bin sözleşmeli kamu çalışanı için kadro yolu açıldı! 2023 Sözleşmeliye kadro şartları neler, Meclis'ten geçti mi?

    SÖZLEŞMELİYE KADRO ŞARTLARI NELER?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözleşmeliye kadro şartlarına ilişkin olarak "Eş durumu mazereti için diğer eşin de kamu personeli olma şartı aranmayacak. Kullanılmayan izinleri bir sonraki yıla aktarabilecekler. Ücretsiz izne ayrılma hakları da bulunacak." dedi.
  • Sözleşmeliye kadro geliyor! Kapsam genişledi, 500 bin sözleşmeli kamu çalışanı için kadro yolu açıldı! 2023 Sözleşmeliye kadro şartları neler, Meclis'ten geçti mi?

    "500 BİN SÖZLEŞMELİYE KADRO BEKLENTİLERİNE YANIT VERDİK"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kısa süre önce yaklaşık 500 bin sözleşmeli personelimizin kadro beklentilerine yanıt verdik. Geniş bir alandaki sözleşmeli personelimize kalıcı çözümler üretiyoruz.

    500 bin kardeşlerimizle ailelerini etkileyen bu adımın hayırlı olmasını diliyorum. Halka hizmeti hakka hizmet olarak gören bir anlayışa sahip olarak, milletimize bu anlayışla hizmet ediyoruz." ifade etti.
  • Sözleşmeliye kadro geliyor! Kapsam genişledi, 500 bin sözleşmeli kamu çalışanı için kadro yolu açıldı! 2023 Sözleşmeliye kadro şartları neler, Meclis'ten geçti mi?

    SÖZLEŞMELİYE KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan, sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin yaklaşık 10 maddeden oluşan taslak metne AK Parti tarafından son şekil verilecek. Taslak metnin önümüzdeki hafta tamamlanarak teklif haline getirilmesi planlanıyor.
  • Sözleşmeliye kadro geliyor! Kapsam genişledi, 500 bin sözleşmeli kamu çalışanı için kadro yolu açıldı! 2023 Sözleşmeliye kadro şartları neler, Meclis'ten geçti mi?

    SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO ŞARTLARI VE KAPSAMI

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre sözleşmeliye kadro şartları ve kapsamı şu şekilde;

    A) Halihazırda görevde bulunan sözleşmeli personel bakımından;

    1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamındaki (4/C’den 4/B’ye geçenler dâhil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personelin süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

    2- Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin de süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

    3- Kapsama giren sözleşmeli personelin isteğe bağlı olarak kadroya geçebilmesi,

    4- Kadroya geçmek istemeyenlerin haklarının görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunması,

    5- 4 yıldan daha az hizmeti bulunanların bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılabilmesi,

    6- Mahalli idarelerde aynı şartlarda kadroya geçirilen sözleşmeli personelin sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebilmesi, öngörülmektedir.

    Bu kapsamda, kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilmesine imkân sağlanmaktadır.

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Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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