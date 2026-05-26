Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 13.829,38 %-0,44
        DOLAR 45,9056 %0,45
        EURO 53,3983 %0,14
        GRAM ALTIN 6.687,43 %-0,45
        FAİZ 43,74 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 112,98 %-1,46
        BITCOIN 76.591,00 %-0,80
        GBP/TRY 61,8370 %-0,02
        EUR/USD 1,1630 %-0,12
        BRENT 98,90 %2,87
        ÇEYREK ALTIN 10.933,66 %-0,45
        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim SpaceX’in rekor halka arzı Wall Street’i heyecanlandırdı ama yüksek değerlemeli IPO’lar çoğu zaman piyasayı yenemedi

        SpaceX’in rekor halka arzı Wall Street’i heyecanlandırdı

        Elon Musk'ın roket ve uydu şirketi SpaceX, önümüzdeki ay tarihin en büyük halka arzlarından birine hazırlanıyor. Ancak son beş yılın en yüksek değerli 50 halka arzını incelendiği analiz, dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor. Yatırımcıların yaklaşık dörtte üçü, bu IPO'larda S&P 500 endeksine göre geride kaldı. Ortalama getiri yüzde 27'de kalırken, S&P 500 aynı dönemde yüzde 53 yükseldi. 1,75 trilyon dolarlık dev değerlemeyle piyasaya çıkması beklenen SpaceX'in de yüksek fiyat/satış oranı nedeniyle risk taşıdığı belirtiliyor.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 10:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        SpaceX'in halka arzı Wall Street'i heyecanlandırdı

        Wall Street, Elon Musk’ın SpaceX şirketinin önümüzdeki ay gerçekleştirmesi beklenen blokzincir halka arzıyla hareketlendi. Ancak son yıllarda rekor değerlemelerle borsaya açılan birçok şirket, yatırımcılara vaat ettiği getiriyi sunamadı. Reuters’ın analizi, yüksek beklentiyle gelen halka arzların büyük çoğunluğunun S&P 500 endeksine karşı yetersiz kaldığını gözler önüne seriyor. Özellikle ilk işlem gününde alım yapan yatırımcıların performansı daha da düşük kalıyor.

        YÜKSEK DEĞERLEMELERE DİKKAT

        SpaceX’in hedeflediği 1,75 trilyon dolarlık değerleme, Wall Street tarihinin en büyük halka arzı olacak. Şirketin fiyat/satış oranı yaklaşık 100 seviyesine ulaşırken, bu oran yapay zeka devi Nvidia’nın 24’lük oranının dört katından fazla. Geçen yıl yaklaşık 5 milyar dolar zarar eden SpaceX için uzmanlar, “Gelecek parlak görünebilir ancak birçok şey ters gidebilir” uyarısını yapıyor.Florida Üniversitesi’nde IPO’lar üzerine çalışan Prof. Jay Ritter, özellikle yüksek fiyat/satış oranına sahip şirketlerin uzun vadede en kötü performansı gösterdiğini vurguluyor. SpaceX’in halka arzı, OpenAI ve Anthropic gibi diğer yapay zeka odaklı şirketlerin de IPO gündeminde olduğu bir döneme denk geliyor.

        REKLAM

        KAZANANLAR, KAYBEDENLER VE HAYAL KIRIKLIKLARI

        Analiz edilen halka arzlar arasında en başarılı performanslar, yapay zeka çip tasarımı alanında görüldü. Astera Labs hisseleri 2024 IPO’sundan bu yana %700’ün üzerinde değer kazanırken, Arm Holdings yaklaşık %400 getiri sağladı. Her iki şirket de S&P 500’ü geride bıraktı.

        Diğer tarafta ise büyük hayal kırıklıkları yaşandı. Çinli ride-hailing devi Didi Global, rekor talep gören halka arzının ardından New York Borsası’ndan çıkarıldı ve hisseleri %74 değer kaybetti. Elektrikli otomobil üreticisi Rivian Automotive %82 düşüşle dikkat çekerken, tasarım yazılımı şirketi Figma da ilk günkü coşkusunun ardından %35 geriledi. Çinli e-ticaret devi Alibaba’nın rekor halka arzı bile uzun vadede S&P 500’ün çok gerisinde kaldı.

        Uzmanlara göre, bu tür mega IPO’larda başarılı olmanın en güvenilir yolu erken aşamada, yani halka arzdan önce yatırım yapmak. İlk işlem gününde alım yapan yatırımcıların getirisi ise genellikle daha düşük oluyor.

        SpaceX’in Robinhood, SoFi gibi platformlar üzerinden perakende yatırımcılara da pay ayırması bekleniyor. Ancak Reuters analizi, yüksek değerlemeli halka arzların yatırımcılar için önemli riskler barındırdığını bir kez daha hatırlatıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Polis tahliye için CHP Genel Merkezi'nde

        Polis tahliye için CHP Genel Merkezi'nde

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Maaşların ödenmesi talimatı verildi"
        "Maaşların ödenmesi talimatı verildi"
        Otomotiv sektöründe 41,5 milyar dolarlık ihracat rekoru
        Otomotiv sektöründe 41,5 milyar dolarlık ihracat rekoru
        İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay gözaltında
        İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay gözaltında
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Ferrari'nin ilk elektriklisi Luce
        Ferrari'nin ilk elektriklisi Luce
        "Katar, İran'a 12 milyar dolar önerdi" iddiasına yalanlama
        "Katar, İran'a 12 milyar dolar önerdi" iddiasına yalanlama
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL’ye satıldı
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL’ye satıldı
        Bodrum'da aile saadeti
        Bodrum'da aile saadeti
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Plajda tanıştılar
        Plajda tanıştılar
        Ünlüler tatilde
        Ünlüler tatilde
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Tam 14 saat süren film!
        Tam 14 saat süren film!
        Ezeli rakiplerin transfer derbisi!
        Ezeli rakiplerin transfer derbisi!
        Yine kalp krizi! Halı sahada feci anlar!
        Yine kalp krizi! Halı sahada feci anlar!
        Anne, baba ve 3 çocuk yan yana defnedildi!
        Anne, baba ve 3 çocuk yan yana defnedildi!
        Aynı derede 5'inci ölüm: 9 yaşındaki Asiye!
        Aynı derede 5'inci ölüm: 9 yaşındaki Asiye!
        Bir ormanı yok eden büyük patlamanın sırrı hâlâ çözülemedi
        Bir ormanı yok eden büyük patlamanın sırrı hâlâ çözülemedi