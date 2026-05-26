Wall Street, Elon Musk’ın SpaceX şirketinin önümüzdeki ay gerçekleştirmesi beklenen blokzincir halka arzıyla hareketlendi. Ancak son yıllarda rekor değerlemelerle borsaya açılan birçok şirket, yatırımcılara vaat ettiği getiriyi sunamadı. Reuters’ın analizi, yüksek beklentiyle gelen halka arzların büyük çoğunluğunun S&P 500 endeksine karşı yetersiz kaldığını gözler önüne seriyor. Özellikle ilk işlem gününde alım yapan yatırımcıların performansı daha da düşük kalıyor.

YÜKSEK DEĞERLEMELERE DİKKAT

SpaceX’in hedeflediği 1,75 trilyon dolarlık değerleme, Wall Street tarihinin en büyük halka arzı olacak. Şirketin fiyat/satış oranı yaklaşık 100 seviyesine ulaşırken, bu oran yapay zeka devi Nvidia’nın 24’lük oranının dört katından fazla. Geçen yıl yaklaşık 5 milyar dolar zarar eden SpaceX için uzmanlar, “Gelecek parlak görünebilir ancak birçok şey ters gidebilir” uyarısını yapıyor.Florida Üniversitesi’nde IPO’lar üzerine çalışan Prof. Jay Ritter, özellikle yüksek fiyat/satış oranına sahip şirketlerin uzun vadede en kötü performansı gösterdiğini vurguluyor. SpaceX’in halka arzı, OpenAI ve Anthropic gibi diğer yapay zeka odaklı şirketlerin de IPO gündeminde olduğu bir döneme denk geliyor.

KAZANANLAR, KAYBEDENLER VE HAYAL KIRIKLIKLARI

Analiz edilen halka arzlar arasında en başarılı performanslar, yapay zeka çip tasarımı alanında görüldü. Astera Labs hisseleri 2024 IPO’sundan bu yana %700’ün üzerinde değer kazanırken, Arm Holdings yaklaşık %400 getiri sağladı. Her iki şirket de S&P 500’ü geride bıraktı.

Diğer tarafta ise büyük hayal kırıklıkları yaşandı. Çinli ride-hailing devi Didi Global, rekor talep gören halka arzının ardından New York Borsası’ndan çıkarıldı ve hisseleri %74 değer kaybetti. Elektrikli otomobil üreticisi Rivian Automotive %82 düşüşle dikkat çekerken, tasarım yazılımı şirketi Figma da ilk günkü coşkusunun ardından %35 geriledi. Çinli e-ticaret devi Alibaba’nın rekor halka arzı bile uzun vadede S&P 500’ün çok gerisinde kaldı.

Uzmanlara göre, bu tür mega IPO’larda başarılı olmanın en güvenilir yolu erken aşamada, yani halka arzdan önce yatırım yapmak. İlk işlem gününde alım yapan yatırımcıların getirisi ise genellikle daha düşük oluyor.

SpaceX’in Robinhood, SoFi gibi platformlar üzerinden perakende yatırımcılara da pay ayırması bekleniyor. Ancak Reuters analizi, yüksek değerlemeli halka arzların yatırımcılar için önemli riskler barındırdığını bir kez daha hatırlatıyor.