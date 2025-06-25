SPK 2 şirketin sermaye artırımını onayladı

SPK haftalık bültenine göre Kurul, Fenerbahçe Futbol AŞ'nin 1 milyar liralık bedelli, Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin tahsisli sermaye artırım talebini onayladı.

Yapı Kredi Finansal Kiralamanın 10 milyar liralık, Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret AŞ'nin 500 milyon liralık, Creditwest Faktoring AŞ'nin 100 milyon liralık, Dimes Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 500 milyon liralık, Pınar Süt Mamulleri Sanayii AŞ'nin 3 milyar liralık, Tam Finans Faktoring AŞ'nin 2 milyar 950 milyon liralık, Türkiye Vakıflar Bankasının 50 milyar liralık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.

Kurul, Ata Varlık Kiralama AŞ'nin 1,5 milyar liralık, Emlak Varlık Kiralama AŞ'nin 1 milyar liralık, Katılım Varlık Kiralama AŞ'nin 2,5 milyar liralık kira sertifikası ve VİDMK ihracı başvurusunu onayladı.

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YENİ FAALİYET İZİNLERİ

SPK, Emaa Blue Portföy Yönetimi AŞ'nin "Değişken Şemsiye Fon", "Fon Sepeti Şemsiye Fonu", "Hisse Senedi Şemsiye Fonu", "Katılım Şemsiye Fonu", "Para Piyasası Şemsiye Fonu" ve "Serbest Şemsiye Fon" kurma talebini olumlu karşıladı.

Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Onyedinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonunun kuruluşuna izin verildi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesi onaylandı.