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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam SPK 2 şirketin sermaye artırımını onayladı - İş-Yaşam Haberleri

        SPK 2 şirketin sermaye artırımını onayladı

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2 sermaye artırımına ve 7 borçlanma aracı ihraç başvurusuna onay verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 22:57 Güncelleme: 25.06.2025 - 22:57
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        SPK 2 şirketin sermaye artırımını onayladı
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        SPK haftalık bültenine göre Kurul, Fenerbahçe Futbol AŞ'nin 1 milyar liralık bedelli, Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin tahsisli sermaye artırım talebini onayladı.

        Yapı Kredi Finansal Kiralamanın 10 milyar liralık, Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret AŞ'nin 500 milyon liralık, Creditwest Faktoring AŞ'nin 100 milyon liralık, Dimes Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 500 milyon liralık, Pınar Süt Mamulleri Sanayii AŞ'nin 3 milyar liralık, Tam Finans Faktoring AŞ'nin 2 milyar 950 milyon liralık, Türkiye Vakıflar Bankasının 50 milyar liralık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.

        Kurul, Ata Varlık Kiralama AŞ'nin 1,5 milyar liralık, Emlak Varlık Kiralama AŞ'nin 1 milyar liralık, Katılım Varlık Kiralama AŞ'nin 2,5 milyar liralık kira sertifikası ve VİDMK ihracı başvurusunu onayladı.

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        YENİ FAALİYET İZİNLERİ

        SPK, Emaa Blue Portföy Yönetimi AŞ'nin "Değişken Şemsiye Fon", "Fon Sepeti Şemsiye Fonu", "Hisse Senedi Şemsiye Fonu", "Katılım Şemsiye Fonu", "Para Piyasası Şemsiye Fonu" ve "Serbest Şemsiye Fon" kurma talebini olumlu karşıladı.

        Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Onyedinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonunun kuruluşuna izin verildi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesi onaylandı.

        SUÇ DUYURUSU VE İDARİ PARA CEZALARI

        Sermaye Piyasası Kurulu, Mahal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda, şirkete 246 bin 511 lira idari para cezası uyguladı.

        İntegral Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Bisu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu hakkında yapılan inceleme sonucunda şirkete ve 3 isme toplamda 2,4 milyon lira idari para cezası verildi.

        Alnus Yatırım Menkul Değerler hakkındaki incelemede yaklaşık 3,1 milyon liralık para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

        Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 19 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99/A maddesinin üçüncü fıkrası ile 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı alındı.

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