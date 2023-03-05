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Spor hisseleri şubatta kaybettirdi

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketlerinin hisseleri geçen ay yatırımcısına kaybettirdi

Spor hisseleri şubatta kaybettirdi
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HABERTURK.COM

Spor endeksi, şubat ayında yüzde 9,8 değer kaybetti. Sert dalgalanmaların yaşandığı Borsa İstanbul'da spor şirketlerinin hisseleri de sert düştü.

"Asrın Felaketi" piyasalarda oynaklığın had safhaya çıkmasına sebep olurken, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 8 Şubat 2023 tarihinden 15 Şubat 2023'e kadar Borsa İstanbul pay ve vadeli işlem piyasalarında işlemler durdurulmuştu.

Analistler, deprem sonrası gerçekleşen işlemlerde panik havasının öne çıktığını belirterek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) aldığı önlemler sonrasında borsada dengelenme eğiliminin görülmesine karşın spor hisseleri üzerindeki satış baskısının devam ettiğini ifade etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da profesyonel ve amatör tüm müsabakaları ertelemişti. Şubat ayında Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisseleri yüzde 4,5 azaldı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ borsada yüzde 6 değer kaybetti.

Yatırımcısına, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret ise borsada yüzde 7,8, Fenerbahçe Futbol AŞ yüzde 16,4 kaybettirdi.

-Yıl başından bu yana en fazla kazandıran Beşiktaş

Spor şirketlerinin yıl başından bu yana sergiledikleri hisse performansına bakıldığında ise Beşiktaş ve Galatasaray'ın hisseleri yükselirken, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin hisseleri geriledi.

Söz konusu dönemde, Beşiktaş yüzde 27,6, Galatasaray yüzde 11,6 kazandırırken, Trabzonspor'un hisseleri yüzde 23,2, Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 26,8 değer kaybetti.

Analistler, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de genel olarak başarılı bir grafik çizdiğini belirtti.

Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, yeşil sahalarda da başarılı bir performans sergiliyor.

Analistler, Fenerbahçe'nin bu yıl borsaya iyi bir başlangıç yapmadığını belirterek, yatırımcısına yılın ilk 2 ayında kaybettirdiğine dikkati çekti.

Ligde zirveden uzakta olan Trabzonspor, borsada da yatırımcısının yüzünü güldürmedi.

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip olurken, Fenerbahçe, geçen ayı 5 milyar 280 milyon 583 bin TL piyasa değeriyle tamamladı.

Fenerbahçe'yi, 4 milyar 768 milyon 200 bin TL piyasa değeriyle Galatasaray, 1 milyar 840 milyon TL piyasa değeriyle Trabzonspor, 1 milyar 819 milyon 200 bin TL piyasa değeriyle Beşiktaş izledi.

Borsada işlem gören 4 spor şirketinin Aralık 2022, Ocak 2023, Şubat 2023, kapanış fiyatı, değişimi, 2022 sonuna göre farkı ve piyasa değeri şöyle:

Şirket 2022 Aralık kapanış fiyatı 2023 Ocak kapanış fiyatı 2023 Şubat kapanış fiyatı 2023 Şubat aylık değişim (yüzde) 2022 sonuna göre fark (yüzde) Piyasa değeri
Beşiktaş 5,94 7,94 7,58 -4,5 +27,6 1.819.200.000
Galatasaray 7,91 9,39 8,83 -6 +11,6 4.768.200.000
Trabzonspor 4,79 3,99 3,68 -7,8 -23,2 1.840.000.000
Fenerbahçe 72,90 63,80 53,35 -16,4 -26,8 5.280.583.000
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