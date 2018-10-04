Spor Toto 1. Lig'de 8. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 8. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
19.00 Altay-Gençlerbirliği: Volkan Bayarslan
19.00 Eskişehirspor-Hatayspor: Erkan Özdamar
6 Ekim Cumartesi:
14.00 Afjet Afyonspor-Kardemir Karabükspor: Onur Özütoprak
14.00 Ümraniyespor-Denizlispor: Ramazan Keleş
19.30 Altınordu-İstanbulspor: Erkan Engin
7 Ekim Pazar:
14.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Gazişehir Gaziantep: Çağdaş Altay
16.30 Boluspor-Giresunspor: Hakan Ceylan
19.30 Adanaspor-Balıkesirspor Baltok: Bülent Birincioğlu
19.30 Osmanlıspor-Adana Demirspor: Abdülkadir Bitigen
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