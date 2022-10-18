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Spor yazarları Ankaragücü-Fenerbahçe maçını değerlendirdi: "Bu rotasyon 1923'ten beri görülmedi"

Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü'ne konuk olan Fenerbahçe, rakibini 3-0'lık skorla mağlup etti. Son 5 maçta 4. galibiyetini alan sarı-lacivertliler, maç eksiğine rağmen haftayı 2. sırada kapattı. Spor yazarları Ankaragücü-Fenerbahçe maçını değerlendirirken, Jorge Jesus'un rotasyon tercihiyle ilgili flaş ifadelere yer verildi. İşte öne çıkan yazar yorumları...

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  • Spor yazarları Ankaragücü-Fenerbahçe maçını değerlendirdi: "Bu rotasyon 1923'ten beri görülmedi"

    "ÜÇ AYDA TÜM EZBERLERİ BOZDU"

    UĞUR MELEKE: "Oyunun durduğu bir anda sol kanat bek Ferdi ve sol stoper Szalai’yi yanına çağıran Jesus, nasıl bir uyarıda bulunduysa o bölgedeki kanayan yaraya pansuman yapmayı başardı. Rüzgâr hafifledi. Oyunun ofansif tarafındaysa Fenerbahçe’nin deyim yerindeyse vitesi artırmadan maçı kazandığını söyleyebiliriz sanırım. 

     
  • Spor yazarları Ankaragücü-Fenerbahçe maçını değerlendirdi: "Bu rotasyon 1923'ten beri görülmedi"

    Larnaka’dan sonra Ankara’da da merkezde oynayan Lincoln’ün gösterişsiz katkıları sürüyor. İlk golde faulü aldı, frikiği kullandı. İkinci golü getiren topu da o kazandı. Fenerbahçe, Jorge Jesus’la üç aylık süreçte Türk spor medyasının tüm ezberlerini bozmaya devam ediyor."
  • Spor yazarları Ankaragücü-Fenerbahçe maçını değerlendirdi: "Bu rotasyon 1923'ten beri görülmedi"

    "MAÇ YOĞUNLUĞU TAKIMI ÇOK YIPRATMIŞ"

    GÜRCAN BİLGİÇ: "Maç yoğunluğu takımı çok yıpratmış, bu kadar düşük pas yüzdesiyle hiç oynamamışlardı. İkinci yarıdaki Jesus hamleleri de bu sıkıntının farkında olarak yapıldı. Skoru eline alıp, maçı kazanarak bitirmek ve haftanın kazançlısı olmak Fenerbahçe'ye nasip oldu. 
  • Spor yazarları Ankaragücü-Fenerbahçe maçını değerlendirdi: "Bu rotasyon 1923'ten beri görülmedi"

    Maç eksiğiyle ikinci sıradalar, ligin gizli lideri durumundalar. Hafta içini maçsız geçirip, dinlenme ve iyileşme fırsatı da bulacaklar. Fenerbahçe defansının oyunu önde kabul etmesi, hemen her maçın devre arasında veya sonunda tartışılıyor. Bu riskin anahtarı takımın hücum presi."
  • Spor yazarları Ankaragücü-Fenerbahçe maçını değerlendirdi: "Bu rotasyon 1923'ten beri görülmedi"

    "ÜÇ PUANDAN ÇOK DAHA FAZLASI"

    ŞANSAL BÜYÜKA: "Beşiktaş’ın, Trabzonspor’un yaralandığı, Galatasaray’ın ağır darbe aldığı bir haftada, Fenerbahçe en iyi maçını oynamadı ama dokuz haftanın en önemli, en kazançlı, 3 puandan çok daha fazlası olan bir galibiyet aldı. Bunun adına “haftanın vurgunu” denir..."
  • Spor yazarları Ankaragücü-Fenerbahçe maçını değerlendirdi: "Bu rotasyon 1923'ten beri görülmedi"

    "JESUS'A TAVSİYEM: CRESPO VE İSMAİL İKİLİSİNİ BOZMASIN"

    ÖMER ÜRÜNDÜL: "Batshuayi oyunun başında attığı gol dışında sahada yoktu. Valencia da çıkmadan kaçırdığı bir gol dışında hiçbir şey yapmadı. Altay yaptırdığı 2 gereksiz penaltı sonrası bir ders çıkarmış olacak ki dün benzer bir pozisyonda rakibin ayaklarına atlamadı. 
  • Spor yazarları Ankaragücü-Fenerbahçe maçını değerlendirdi: "Bu rotasyon 1923'ten beri görülmedi"

    Vasatın üstüne çıkan 3 isim sayabilirim: Osayi, Ferdi ve Lincoln. Bir de kısa süre oynamasına rağmen attığı golden bağımsız olarak Rossi olumlu hareketler sergiledi. Jesus'a tavsiyem Crespo ve İsmail ikilisini bozmaması."
  • Spor yazarları Ankaragücü-Fenerbahçe maçını değerlendirdi: "Bu rotasyon 1923'ten beri görülmedi"

    "SIRA ZAJC'A DA GELECEK"

    TÜMER METİN: "Geçen senenin en önemlilerinden Zajc'tan bu yıl faydalanmıyor Fenerbahçe. Ben ona da sıra geleceğini düşünüyorum. Fenomen hocalar bazen oynatmayarak da mesaj verirler. Jesus'a kamera dönsün de görelim istiyoruz yani, bir kamera sabitlesin mesela Jesus için yayıncı kuruluş, önemli detay ben izlerim yani."
  • Spor yazarları Ankaragücü-Fenerbahçe maçını değerlendirdi: "Bu rotasyon 1923'ten beri görülmedi"

    "JESUS MAÇI YAŞIYOR RESMEN"

    NİHAT KAHVECİ: "Son dakika olmuş, Jesus kenarda son dakikada taktik yapıyor. Maçı yaşıyor resmen. Arda girerken onu yaptı demek ki, maç biterken taktik tahtasının başındaydı. İnanılmaz bir tutkusu var."
  • Spor yazarları Ankaragücü-Fenerbahçe maçını değerlendirdi: "Bu rotasyon 1923'ten beri görülmedi"

    "BÖYLE ROTASYON 1923'TEN BERİ GÖRÜLMEMİŞTİR"

    RIDVAN DİLMEN: "İrfan Can ligde 4 maça çıkmış, Rossi 3 maça çıkmış, Valencia Avrupa'da 3 maçına çıkmış... Bu takıma 3 günde bir maç oynuyor demek mümkün mü? Bu oyuncuların hepsi iyi sezon geçiriyor bir de. Oyuna giren hiçbir oyuncuda da bir problem yok. Böyle bir rotasyon 1923 yılından beri görülmüş müdür Türkiye'de?"
  • Spor yazarları Ankaragücü-Fenerbahçe maçını değerlendirdi: "Bu rotasyon 1923'ten beri görülmedi"

    "BAŞAKŞEHİR VE RENNES MAÇLARINI BÖYLE GEÇMEK MÜMKÜN DEĞİL"

    ERCAN GÜVEN: "İkinci yarıda Jorge Jesus, “futbol aynı zamanda izleyene keyif vermeli” sözünü hatırlamış olmalı ki, ileride top tutabilecek Pedro’yu alıp Batshuayi’i çıkardı. Uzun toplarda rakip stoperler arasında ezilen Valencia’nın yerine Rossi’yi, çok çalışıp yorulan İrfan Can’ın yerine en baştan beri boşladığı orta sahayı rakipten geri almak için İsmail’i koydu. Aslında maç Arda’yı istiyordu o sırada.
  • Spor yazarları Ankaragücü-Fenerbahçe maçını değerlendirdi: "Bu rotasyon 1923'ten beri görülmedi"

    Altı eksikle eli dara giren Jesus, maçın son dakikalarını elindeki bilgisayarda hesap kitap yaparak geçirirken Rossi ile üçüncü gol gelince olay bitti. Önemli olan Ekim ayını kazanarak bitirmek… Başakşehir ve Rennes maçlarını dünkü Fenerbahçe ile geçmek mümkün değil çünkü." 

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