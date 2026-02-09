Spor yazarları Beşiktaş'ın Alanyaspor mücadelesini değerlendirdi: Beşiktaş sürekli inşa aşamasında!

"BEŞİKTAŞ SÜREKLİ İNŞA AŞAMASINDA"

MURAT ÖZBOSTAN: "Beşiktaş sürekli inşa aşamasında! Lig bitti ama inşaat bitmedi... Takım istikrarsız.. Arka arkaya galibiyet serisi yok, evinde puan kayıpları kronik. Bir takım evinde puan kadar puan kaybı yaşar mı? Hem de bu takımın adı Beşiktaş ise.. Hangi şampiyonluktan bahsedeceksiniz o zaman.. Deplasman kâbus, Dolmabahçe kâbus! Taktiksel denge yok.. (Özellikle savunma-hücum geçişi), konsantrasyon kaybını önleme ve oyuncuları zirve moduna sokma konusunda da bir şey yok!" (Sabah)