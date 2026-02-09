Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Spor yazarları Beşiktaş'ın Alanyaspor mücadelesini değerlendirdi: Beşiktaş sürekli inşa aşamasında! - Beşiktaş Haberleri

        Spor yazarları Beşiktaş'ın Alanyaspor mücadelesini değerlendirdi: Beşiktaş sürekli inşa aşamasında!

        Spor yazarları, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş'ın sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmayı değerlendirdi.

        Giriş: 09.02.2026 - 10:56 Güncelleme: 09.02.2026 - 10:56
        "BU YÜKSELİŞİ GÖRMEZSEK HAKSIZLIK EDERİZ"

        FATİH DOĞAN: "Beşiktaş mücadele ve hırs açısından sınıfı geçti. Bu yükselişi görmezsek haksızlık ederiz. Sergen Yalçın'ın en kısa zamanda taşları yerine oturtması gerekiyor. Kanat organizasyonlarında hücumcular ezeli rakiplerindeki futbolculara bakarsak hala çok eksikler. Beşiktaş'ın önünde Başakşehir deplasmanı ve Göztepe karşılaşması var. İki takım da çok sert rakipler. Bundan sonrası Sergen hoca ve ekibinde." (Sabah)

        "BEŞİKTAŞ SÜREKLİ İNŞA AŞAMASINDA"

        MURAT ÖZBOSTAN: "Beşiktaş sürekli inşa aşamasında! Lig bitti ama inşaat bitmedi... Takım istikrarsız.. Arka arkaya galibiyet serisi yok, evinde puan kayıpları kronik. Bir takım evinde puan kadar puan kaybı yaşar mı? Hem de bu takımın adı Beşiktaş ise.. Hangi şampiyonluktan bahsedeceksiniz o zaman.. Deplasman kâbus, Dolmabahçe kâbus! Taktiksel denge yok.. (Özellikle savunma-hücum geçişi), konsantrasyon kaybını önleme ve oyuncuları zirve moduna sokma konusunda da bir şey yok!" (Sabah)

        "TRANSFERLERLE BİRİLKTE SAHADA IŞIK GÖRDÜM"

        SİNAN VARDAR:"Beşiktaş, 2-0 geriye düşene kadar oldukça silik bir görüntü sergiledi. Ancak skor 2-1'e geldikten sonra sahada bambaşka bir Beşiktaş vardı. Yeni transferlerle birlikte sahada daha fazla ışık gördüm. Özellikle Hyeon-gyu Oh, Olaitan ve sonradan giren Murillo olumlu sinyaller verdi. Buna rağmen Beşiktaş, kendi sahasında böyle bir maçta puan kaybetmemeliydi." (Fotomaç)

        ÜZÜLMEK Mİ SEVİNMEK Mİ GEREKİR BİLEMEDİM"

        TURGAY DEMİR: "Yedi yeni oyuncu geldi ve bir takım ara transferde ancak bu kadar takviye yapar. İyi takviyelere rağmen, Kartal, kendi sahasında 2-0 öne geçip berabere kalsaydı taraftar isyan ederdi… Şimdi durum tam tersi… Alanyaspor karşısında iki farklı yenilgiden beraberliğe dönüldü… Üzülmek mi, sevinmek mi gerekir bilemedim!.." (Fotomaç)

