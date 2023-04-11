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Spor yazarları Fenerbahçe - Karagümrük maçını yorumladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Lider Galatasaray ile puan farkını 6'ya indiren sarı-lacivertliler zirveye kritik bir galibiyet aldı. Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük karşısındaki performansını değerlendirdi

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  • Spor yazarları Fenerbahçe - Karagümrük maçını yorumladı

    Uğur Meleke/Hürriyet: "45 dakikada iki takımın da mevsim normallerinin çok gerisinde olduğu, yavan bir oyun vardı sahada. Karagümrük topu Fenerbahçe’ye bırakıp yalnızca geçiş kovalamayı tercih etti. Fenerbahçe ilk devrede 331’le kendi isabetli pas rekorunu kırdı ama hiçbir şey üretmeden! Çok yavaş ve hedefsiz paslaşan, üçüncü bölgede ne yapacağını bilmeyen, kaleye gidemeyen bir Fenerbahçe vardı sahada. 45-55 arası dört taze kan birden sürdü sahaya. Bu değişiklikler sarı lacivertlilerin nabzını yükseltti, zaten maçı çevirenler de kulübeden gelenler oldu. Oyuna sonradan girip maçı çeviren üç adam Samuel, Zajc ve Arda’nın ortak özellikleri şu: Özellikle Dünya Kupası sonrası bir ara adeta kulübede unutulmaları. Hak ettiklerinin bence çok altında dakika almaları."
  • Spor yazarları Fenerbahçe - Karagümrük maçını yorumladı

    Oktay Derelioğlu/Takvim: "46'da oyuna giren Miha Zajc 51'de attığı mükemmel golle skoru eşitledi. Sloven yıldız attığı bu golle Jesus'a adeta 'Beni kenarda oturtma' mesajı verdi. Beraberlik golünden sonra Karagümrük iyice geriye çekildi. Rakip kaleye yüklenen Sarı-Lacivertliler'in bir gol daha bulacağı oyundan belli oluyordu ve Szalai attığı kritik golle zorlu virajın kayıpsız geçilmesini sağladı ve şampiyonluk yarışının hala içinde olduğunu gösterdi. Maçın geneline bakarsak Sarı-Lacivertliler kritik maçta skoru kaliteli ayaklarıyla bularak zorlu bir deplasmandan 3 puanla döndü."
  • Spor yazarları Fenerbahçe - Karagümrük maçını yorumladı

    Erman Toroğlu/Sabah: "Fenerbahçe kadrosunu okuyunca teknik direktörün seyirciye inat iki ismi ilk 11'de çıkarttığını gördük. "Siz bunu yaparsanız, ben de bunu yaparım" dedi. Aslında güzel bir davranış ama o sahip çıktığı futbolcular bu jeste karşılık veremediler. İlk yarıda oyunun hakimi topla daha fazla oynayan Fenerbahçe değil, ev sahibi ekip Karagümrük'tü. Kendi istedikleri gibi oynadılar. Karagümrük kontrataktan yakaladığı bir-iki pozisyonu kaçırınca sarı-lacivertliler, "Arkadaşlar bu iş böyle olmaz, biraz mücadele edelim" dediler. Bana göre Valencia'nın pozisyonunda VAR'ın hakemi izlemeye çağırması gerekirdi. Sen çağır, maçın hakemi karar versin. Maçı sen mi idare ediyorsun maçın hakemi mi? Ama maalesef bu işler Türkiye'de artık tam bir rezalete gidiyor. Her kafadan bir ses çıkıyor, maç oynanırken kural değişiyor, hem de maçta değil federasyonda."
  • Spor yazarları Fenerbahçe - Karagümrük maçını yorumladı

    İlker Yağcıoğlu/Takvim: "Resmen ilk 45 dakikayı boşa geçirdiler. Doğru dürüst bir tek hücum organizasyonu yapamadan, bir tek gol pozisyonu üretmeden ilk yarıyı geride tamamladılar. Şöyle düşünün, neredeyse takımın gollerinin yarısını atan Valencia ilk yarıda rakip ceza sahasında topla dahi buluşamadı. Jesus da takımın bu halini görmüş olsa gerek ki devre başında 2, 56. dakikada 2 olmak üzere 4 hamle birden yaptı. 2. yarıda daha derli toplu oynayan oyunu rakip sahaya yığan Zajc ve Arda gibi yeteneklerle daha etkili olan bir Fenerbahçe izledik. Uzaktan bir şut, bir duran top ve gelen 3 puan Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışının içinde tuttu. Bu arada Valencia'ya yapılan penaltının nasıl es geçildiğini de anlayabilmiş değilim. Bu hakemlerle bu ligde daha çok kavga çıkar."
  • Spor yazarları Fenerbahçe - Karagümrük maçını yorumladı

    Şansal Büyüka/Milliyet: "Son maçta seyircinin protesto ettiği İrfan Can ve Arao‘lu ilk on birle başladı, baktı olmuyor, ikisini birden oyundan aldı. Türkiye’nin “oynasın” diye feryat ettiği Arda’ya bir türlü yeterli şansı vermedi, vermiyor. Zajc gibi gole çok yakın bir orta saha oyuncusunu kulübede bekletiyor. 'Umutsuz vaka' Pedro’yu hala bir umut olarak görüyor. Bu galibiyet, ne kadar büyük hoca olursa olsun Jesus’un inadını, yanlışlarını örtmez, kapatmaz. Sanırım Jorge Jesus inadı ve yanlışlarında ısrar etmeyi seviyor. Bu yüksek egonun kimseye bir yararı yok.

    Dresevic’in ceza alanı içinde Valencia’nın ayağına müdahalesi penaltıyı tarif ediyordu. Hakem vermedi, VAR oralı olmadı. Hakem Bitigen; bu pozisyondan bağımsız yazıyorum, kötü bir maç yönetti."
  • Spor yazarları Fenerbahçe - Karagümrük maçını yorumladı

    Ömer Üründül/Sabah: "Hala bir mantık yürütemiyorum. Neden Arda ilk 11'de oynamıyor da sahaya sonradan giriyor. Beşiktaş maçında ilk 11'de süper işler yaptı. Sonra kupada son bölümde girdi, dün yine yedek... Ayrıca eğer bir teknik adam normal sürenin bitmesine 25 dakika kala sakatlık olmadan 5. oyuncuyu da değiştiriyorsa kafasının ne kadar karışık olduğu ortada. Karagümrük kendini garantileyince belli ki işi gevşetmiş. Çok ağır oynadılar, sadece oturmuş sistemleriyle ayakta kaldılar. Borini'nin performansı ise tam bir hayal kırıklığıydı. Bana göre Valencia'ya yapılan hareket penaltıydı. Hakem göremezdi ama VAR devreye girmeliydi."
  • Spor yazarları Fenerbahçe - Karagümrük maçını yorumladı

    Ahmet Çakar/Sabah: "Jesus dün gece bir kez daha hoca olmadığını gösterdi. Çıkarttığı ilk 11'e bakın. İlk devre tel tel dökülen coşkudan, istekten uzak çok kötü bir Fenerbahçe izledik. Ceza alanına giremiyorlar, Valencia ve Serdar Dursun gibi golcülerini topla buluşturamıyorlar, tam anlamıyla ne yaptıkları belli değil. Hocadaki İrfan Can takıntısı, Arao takıntısı ve başka takıntılar, Fenerbahçe'yi çok zorluyor.

    Maçın hemen başında Arao'nun kafayla attığı golde Samet'in faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti. Bakıldığında faul var ama çağdaş futbolda top başka yere giderken bu tür fauller pek verilmiyor. Ama Bitigen'in ve VAR hakeminin en önemli hatası; ikinci yarıda Valencia'ya yapılan mutlak penaltıyı es geçmeleri. Amasız, fakatsız net bir penaltı. Bitigen vermiyor, VAR davet etmiyor ve atlanıp gidiyor."
  • Spor yazarları Fenerbahçe - Karagümrük maçını yorumladı

    Gürcan Bilgiç/Sabah: "Fenerbahçe, saygı duyulacak rakiplerle oynuyor. Karagümrük de bunlardan. Hani 'dibine kadar' derler ya, öyle mücadele ettiler, bütün gedikleri kapayıp, kendi planlarını uyguladılar. Ama bu mücadeleyi iki pozisyona hapsedip, kimseye futbol konuşturmayan "sistemin" parçaları karar veriyor. Emre Mor'un sırtına binilmesi, Valencia'nın indirilmesi, gözlerinin önündekini, 'es' geçmeleri...

    Maçın ikinci önemli konusu Arda Güler... 'Ocak'tan itibaren ilk 11 oyuncusu olur' dedim. Kapanması sürpriz olmayan rakip karşısında, böylesine adam eksilten, pas ve şut kalitesine sahip oyuncuyu kulübede tutmanın teknik açıklaması yok. Rakibin yıkıcı presi, ilk 45'te üç şutta bıraktı Fenerbahçe'yi. Yine ilk hamle olmadı Arda… Merkezi kalabalık tutan rakibine, bir fazla orta saha pas hızını arttırmayı da düşünmüyorlar."
  • Spor yazarları Fenerbahçe - Karagümrük maçını yorumladı
  • Spor yazarları Fenerbahçe - Karagümrük maçını yorumladı

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