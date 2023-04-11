Şansal Büyüka/Milliyet: "Son maçta seyircinin protesto ettiği İrfan Can ve Arao‘lu ilk on birle başladı, baktı olmuyor, ikisini birden oyundan aldı. Türkiye’nin “oynasın” diye feryat ettiği Arda’ya bir türlü yeterli şansı vermedi, vermiyor. Zajc gibi gole çok yakın bir orta saha oyuncusunu kulübede bekletiyor. 'Umutsuz vaka' Pedro’yu hala bir umut olarak görüyor. Bu galibiyet, ne kadar büyük hoca olursa olsun Jesus’un inadını, yanlışlarını örtmez, kapatmaz. Sanırım Jorge Jesus inadı ve yanlışlarında ısrar etmeyi seviyor. Bu yüksek egonun kimseye bir yararı yok.

Dresevic’in ceza alanı içinde Valencia’nın ayağına müdahalesi penaltıyı tarif ediyordu. Hakem vermedi, VAR oralı olmadı. Hakem Bitigen; bu pozisyondan bağımsız yazıyorum, kötü bir maç yönetti."