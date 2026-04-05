Spor yazarları Trabzonspor-Galatasaray maçını değerlendirdi: Okan Buruk kendini sorgulamalı!
Spor yazarları, Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Galatasaray'ın performansını değerlendirdi. İşte yazarların yorumları...
"İLK DEFA BU KADAR KÖTÜ GÖRDÜK"
AHMET ÇAKAR: "Galatasaray'ı uzun aradan sonra bir derbide ilk defa bu kadar kötü gördük. Galatasaray'ın eksikleri vardı ama Trabzonspor'un belki daha da fazla vardı. Osimhen etkili oyuncuydu, kabul. Sara ve Sane de öyle. Ama Batagov, Muçi ve Oulai'nin eksikliği de Trabzonspor için aynı. Dün gece G.Saray iki tane kafa golü yedi. Oturup düşünmek lazım. Sonuçta ligin tepesi, Trabzonspor'un bu galibiyetiyle yakınlaşıverdi." [Sabah]
"HERKES GERÇEĞİ GÖRÜYOR"
ERMAN TOROĞLU: "Dün geceki maçtan sonra şunu net yazabiliriz: Osimhen varsa Galatasaray var, Okan var. Osimhen yoksa Galatasaray da yok, Okan da yok. Binmişler Osimhen’in sırtına gitmişler. Dün gece bu net belli oldu. Eğer bir futbolcuya bir takım bu kadar bağlanırsa sonu bu olur. Zaten Osimhen sakatlandıktan sonra yolda gördüğüm bütün Galatasaraylılarda bir tedirginlik vardı, "Ne yapacağız?" diye. Yani aslında herkes gerçeği görüyor." [Sözcü]
"OKAN BURUK KENDİNİ SORGULAMALI"
ÖMER ÜRÜNDÜL: "Golden sonra Galatasaray kontrolü ele aldı. Trabzon da dirençli mücadelesine devam ediyordu. Sonra duran toptan Nwaiwu, mükemmel kafa golüyle Trabzon'u tekrar öne geçirdi. Ondan sonra maçın heyecan dozu yükseldi. Galatasaray yoğun baskı kurdu ama beraberliği bulamayınca önemli bir 3 puan kaybetti. Galatasaray'da İcardi sahada yok. Okan Buruk bu konuda kendini sorgulamalı. Çünkü Galatasaray, zor deplasmanda 10 kişiyle oynadı. Trabzonspor'da Onuachu inanılmaz bir performans gösterdi. Galatasaray fizik olarak güçlü oyuncularına her pozisyonda üstünlük sağladı, defansa da yardım etti. Kısacası her şeyi yaptı." [Sabah]
"ÇOK ŞAŞIRTICI"
ERCAN TANER: "Okan Buruk'un ısrarla oyunda tuttuğu Icardi, maç boyu sadece yürümüştü. Bu oyun böyle devam ederse, zirve karışabilir. Galatasaray'ın bu kadar bitik olması çok şaşırtıcıydı. Trabzonspor hak ederek kazandı." [Sözcü]
"KİMLİK SORUNU VAR"
MURAT ÖZBOSTAN: "Galatasaray'ın son dönemde yaşadığı problem artık bir oyuncu eksikliğinin çok ötesine geçmiş durumda. Bu doğrudan bir kimlik sorunu! Takımın hücum gücü, tek bir profile bu kadar bağımlı hale gelmişse, orada sorgulanması gereken şey kadro değil, oyunun kendisidir. Osimhen varken Galatasaray rakip savunmaları sürekli tehdit eden, onları hataya zorlayan, temposu yüksek bir hücum takımı. Topsuz koşular, ikinci toplar, fiziksel üstünlük... Hepsi bir zincirin halkası gibi işliyor. Ancak o halka koptuğunda geriye kalan yapı ne yazık ki aynı sağlamlığı göstermiyor. Topa sahip olan ama ne yapacağını bilemeyen bir takım görüntüsü ortaya çıkıyor. Trabzon deplasmanı bu tablonun en net örneklerinden biri oldu." [Sabah]
"TRABZONSPOR HAK ETTİ"
İBRAHİM YILDIZ: Okan Buruk’un sahaya çıkardığı kadro tartışılır. Elde yeterince oyuncu var. Daha istekli bir 11 kurabilirdi. Şampiyonluk iddiası olan Sarı-Kırmızılı takım yenilgi ile büyük yara aldı diyebiliriz. Trabzonspor aldığı galibiyetle zirve yarışında hesapları karıştırdı. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi daha fazla önem kazandı. Trabzonspor ve elbette Fatih Tekke’yi oynadıkları iyi oyun ve sonuçtan dolayı kutlamalıyız. Derbi heyecanını güzel futbolla süsledikleri için… (Habertürk)