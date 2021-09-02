ATTİLA GÖKÇE: KAZA OLDU YAZIK OLMASIN

Avrupa’da şoka uğradık, tamam… Peki Dünya’da ne yapacağız? Kırık-dökük ve dağınık Haziran maceramızı mı sürdüreceğiz, yoksa lider olarak bıraktığımız grupta yine liderlik mi yapacağız? Dünya’ya dönüşün kritik sorusu bu.

Hemen yanıtlayalım: Haziran’da yaşadığımız o kötü macerayı unutmak ve unutturma gayreti vardı Milli Takım’da. Futbolcular daha diri, daha istekli ve daha etkiliydiler. İki golün devamını getirmek gerekiyordu. Fırsat da vardı, kullanamadık. Oyunun akışı karışmaya başladı.