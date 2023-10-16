Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Spor yazarları Türkiye'nin Letonya zaferi ve EURO 2024'e katılımını değerlendirdi - Futbol Haberleri

        Spor yazarları Türkiye'nin Letonya zaferi ve EURO 2024'e katılımını değerlendirdi

        EURO2024 Elemeleri D Grubu 7. maçında Letonya'yı 4-0 mağlup eden Türkiye, 1 maç kala EURO2024'e gitmeyi garantiledi. Spor Yazarları, A Milli Takım'ın Letonya galibiyetini ve EURO2024'e gitmesini değerlendirdi. İşte yazarların yorumları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2023 - 10:07 Güncelleme: 16.10.2023 - 10:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Letonya'yı 4-0 yenen A Milli Futbol Takımı, Almanya'da yapılacak şampiyonaya katılmayı garantiledi. Spor yazaları, Milli Takım'ın zaferini değerlendirdi

        2

        "TEŞEKKÜRLER MONTELLA"

        UĞUR MELEKE: "Hırvatistan maçında kenar yönetimi mükemmele yakın olan Montella, bu maçta özellikle 46- 75 arası havadan yediğimiz baskıya karşı cevap veremedi. Ancak İtalyan hocanın ilk 180 dakika itibariyle karnesi eksiden fazla artıyla dolu: Bu maçtaki ilk gol, Montella’nın eski talebesi Yunus’tan. Savunma göbeğindeki Samet tercihi yüzünü karar çıkarmadı, iyi oyununa bir de adet asist ekledi Fenerbahçeli stoper. Üçüncü golde de asist, yine bir Montella kazanımı Yusuf Sarı’dan geldi." [Hürriyet]

        3

        "İLK DEFA BAŞARDIK"

        ÖMER ÜRÜNDÜL: "25 dakika büyük sıkıntı yaşadığımız maçın sonunu iyi getirip Almanya vizesini aldık. Gerçekten bu büyük bir mutluluk. Üstelik de ilk defa bir turnuvaya iş son maça kalmadan katılma hakkı kazanıyoruz. Emeği geçen herkesi kutluyorum." [Sabah]

        4

        "BU YAZA DAMGA VURACAĞIZ"

        MURAT ÖZBOSTAN: "Zaman zaman yüreğimizin ağzımıza geldiği anlar olmadı değil, itiraf edelim. Ama oyun disiplininden hiç kopmadık. Aradığımız, özlediğimiz de buydu. Disiplinle birlikte kalite de devreye girince dört muazzam gol izledik. Sayfadaki başlığımız gibi Avrupa Avrupa duy sesimizi… Geliyoruz Almanya. Bu yaza da damga vuracağız inşallah. Bize bu mutluluğu yaşatan, heyecanı tekrar hatırlatan Bizim Çocuklar'ın hepsini alınlarından öpüyoruz. Yolumuz açık olsun." [Sabah]

        5

        "ALMANYA'DA SES GETİRECEĞİZ"

        SERKAN KORKMAZ: "Onlar 'Bizim Çocuklar' ve onlar bizim çocuklarımıza Avrupa Şampiyonası'nda ay-yıldızlı formayı izletme gururunu yaşattılar. Özellikle Yusuf Sarı'yı, Abdülkerim'i, Yunus Akgün'ü ve Kerem Aktürkoğlu'nu çok beğendim. Yukarıda belirttiğim gibi bu ekibe Arda Güler'in gelişi, İrfan Can gibi bir ustanın dahil oluşuyla Almanya'da ses getiren ve tarih yazan bir takım izleyeceğimizi düşünüyorum. Kulüpler de Avrupa'da fena gitmiyor. EURO 2032 ev sahipliğini aldık ve şimdi de EURO 2024 katılım hakkını elde ettik. Türk futbolunun yelkenleri rüzgarla dolu. Haydi bunun tadını çıkartalım, haydi bunu değerlendirelim." [Fotomaç]

        6

        "BEKLE BİZİ ALMANYA"

        İBRAHİM YILDIZ: Cumhuriyetimizin 100. yılında futbolda elde edilen başarının ayrı bir önemi olduğu da bir gerçek. Almanya'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası’nda Milli Takım oyuncuları çok iyi şeyler yapacaktır. Futbolcularımız oyun ve alacağı sonuçlar ile takım ve bireysel olarak adından sıkça söz ettirecektir." (Habertürk)

        7

        "KONYA'DAN MÜNİH'E"

        MUSTAFA SAPMAZ: "Letonya'nın ataklarıyla bunalttığı, topun direkten döndüğü, çizgiden çıktığı kabus dakikalardan Cenk Tosun'un golüyle uyandık. Yusuf Sarı ve İsmail Yüksek'in asistleri, Kerem Aktürkoğlu ve Cenk Tosun'un golleriyle keyif yaptık. Ve bir kez daha Konya'dan Avrupa'ya yolcu ettik bizim çocukları. Açılış maçı Münih'te oynanacak EURO 2024'teyiz." [Akşam]

        8

        "İYİ PERFORMANS GÖSTERME VAKTİ"

        İLKER YAĞCIOĞLU: "Bu maçı kazanarak Almanya yolunu açtık. Vincenzo Montella ve öğrencileri üstüne düşeni yaptı. Şimdi sırada dev bir turnuvada iyi bir performans gösterme vakti. EURO 2024'te millilerimize de yürekten başarı diliyorum." [Takvim]

        9

        "TURNUVAYA RENK KATAR"

        ERMAN TOROĞLU: "Türkiye taraftarıyla bu turnuvaya renk katar. Vincenzo Montella'nın suratına bakın! Neler ifade ediyor. Kulüp başkanları, yabancılarla daha iyi anlaşıyorum."

        10
        11
        12
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Olay anı kamerada! Kız arkadaşına laf atıp öldürdü!
        Olay anı kamerada! Kız arkadaşına laf atıp öldürdü!
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Fatih Karagümrük Spor Kulübü Müdürü'nün katili yakalandı!
        Fatih Karagümrük Spor Kulübü Müdürü'nün katili yakalandı!
        4600 günle kıdem tazminatı
        4600 günle kıdem tazminatı
        Milli Takım'a dev gelir!
        Milli Takım'a dev gelir!
        Donanma NAVTEX yayınladı... Akdeniz'de tatbikat!
        Donanma NAVTEX yayınladı... Akdeniz'de tatbikat!
        İsrail-Lübnan sınırı ısındı!
        İsrail-Lübnan sınırı ısındı!
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Avrupa’da mikroplastik içeren ürünlerin satışı yasaklandı: Yasak kararı neden alındı ve hangi ürünleri kapsıyor?
        Avrupa’da mikroplastik içeren ürünlerin satışı yasaklandı: Yasak kararı neden alındı ve hangi ürünleri kapsıyor?
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        Şartlı tahliyeyle çıktı! 2. cinayeti işledi!
        Şartlı tahliyeyle çıktı! 2. cinayeti işledi!
        6. kez Avrupa Şampiyonası bileti aldık
        6. kez Avrupa Şampiyonası bileti aldık
        Gece boyu bombardıman! Binlerce Filistinli tahliye edildi
        Gece boyu bombardıman! Binlerce Filistinli tahliye edildi
        Türkiye'deki modellerini ikiye katlayacak
        Türkiye'deki modellerini ikiye katlayacak
        "Dünyanın en mutlusu benim"
        "Dünyanın en mutlusu benim"
        ABD'de 6 yaşındaki Müslüman çocuk bıçaklanarak öldürüldü!
        ABD'de 6 yaşındaki Müslüman çocuk bıçaklanarak öldürüldü!
        OSD'den yerli araç uyarısı!
        OSD'den yerli araç uyarısı!
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı
        Bekle bizi Almanya!
        Bekle bizi Almanya!
        Biden'dan İsrail'e Gazze uyarısı: İşgal, büyük hata olur
        Biden'dan İsrail'e Gazze uyarısı: İşgal, büyük hata olur