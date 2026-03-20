Spor yazarlarından Beşiktaş-Kasımpaşa maçı yorumu
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, evinde Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, ligde üst üste ikinci galibiyetini alırken, spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi.
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Spor yazarları, Beşiktaş'ın puanını 52'ye çıkararak 4. sıradaki yerini sağlamlaştırdığı ve ligde üst üste ikinci galibiyetini aldığı karşılaşmayı değerlendirdi.
İBRAHİM YILDIZ (HABERTÜRK):
"Beşiktaş oyunun tamamında üstünlük kuramayınca, rakip direnç ve moral kazanarak etkili oldu.
Sergen Yalçın, Cengiz’e fazla şans veriyor. Bu oyuncu kendisine gösterilen bu iyiliğin karşılığını veremiyor.
Asllani de öyle. Karşılaşmanın kötü isimlerinden birisiydi. Olaitan da beklenenden uzak kalınca bağlantı sağlayacak oyuncu kalmıyor.
Tüm bu olumsuzlukları gideren kaptan Orkun oldu.
Beşiktaş milli araya moralli giderken, Fenerbahçe derbisi için de önemli mesaj verdi. Galibiyet taraftara bayram hediyesi oldu.
Karşılaşmanın önemli notlarından birisi ise, bir süre önce yaşamını bitiren Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın unutulmamasıydı.
Taraftarlar güzel bir pankart hazırlayarak İlber Ortaylı’yı vefa göstererek andı."
MURAT ÖZBOSTAN (SABAH):
"Derbi öncesi böyle bir galibiyet, sadece üç puan değildir. Bu, bir mesajdır! Beşiktaş sahaya çıktı ve özellikle ilk yarıda ortaya koyduğu oyunla "ben hazırım" dedi. Bu mesajın en net, en güçlü imzası ise Orkun Kökçü'den geldi. Modern futbolda bir orta sahadan beklenen her şeyi yaptı, gol attı, asist yaptı, oyunu yönetti, temposunu belirledi. Ama bunların ötesinde, liderlik yaptı, takımı sırtladı. Orkun'un performansını sadece istatistiklerle anlatmak eksik kalır. Gol katkısı, kilit pas sayısı, şut istatistikleri… Hepsi bir orta saha oyuncusu için sıra dışı seviyede. Pas kalitesi, oyun görüşü ve duran toplardaki etkinliğiyle Beşiktaş hücumunun merkezinde adeta bir beyin gibi çalışıyor. Şu an form durumuna bakıldığında Süper Lig'in en etkili orta sahası olduğunu söylemek abartı olmaz."
SİNAN VARDAR (SABAH):
"Skorun verdiği rahatlıkla Beşiktaş biraz daha kontrollü bir oyun tercih etti. Ancak kalesinde gördüğü gol sonrası kısa süreli bir panik yaşandı. Türkiye Kupası dahil son 20 maçta 1 yenilgi alan bir takım var karşımızda. Jota Silva gibi yetenekli bir oyuncu neden forma şansı bulamıyor? Beşiktaş sadece bir maç kazanmadı. Aynı zamanda derbi öncesi özgüven kazandı."
FATİH DOĞAN (SABAH):
"Beşiktaş'ı içinde yaşayan ve sahada yaşatan futbolcuların eksikliği çok hissedildi. Kazanmaktan önce savaşmayı önemseyen, hasretini hissettiren ve bunu her fırsatta dillendiren siyahbeyazlı taraftar için Orkun Kökçü biçilmiş kaftandı. Beşiktaşlı, yetenekli, genç, hırsın ve isyankâr kimliği nedeniyle ödenen astronomik bonservis ve ücreti sorun edilmedi. Sabra ve desteğe ihtiyacı vardı. Zaman geçtikçe hem yeteneklerini göstermeye hem de kaptanlığın hakkını vermeye başladı… Yanıltmadı ve daha önemlisi çok daha yükseğe uçacağının güvenini verdi. Kaptan Orkun Kökçü yükselmeye ve takımını yükseltmeye devam ediyor."
ERCAN TANER (SÖZCÜ):
"Beşiktaş, dün akşam çok iyi oynamadı ama tipik bir lig maçında nasıl oynanması gerektiğini gösterdi. Tabii şöyle bir gerçek var; son bölümlerde geriye yaslanmak her zaman 3 puan getirmez."
KARTAL YİĞİT (TAKVİM):
"Beşiktaş'ın sağ tarafında ki sıkıntılı hal sürüyor. Cerny hala eskisi gibi değil. Takımın hücum yükü bir Olaitan bir de Orkun'a biniyor. Bunlara Ndidi'yi de ekleyebiliriz. Ama bu sürekli böyle olmaz. Hele derbilerde hiç değil. Beşiktaş milli araya çok da müthiş oynamadığı bir maçla moralli girdi. Sonrası bir Fenerbahçe derbisi var. Sergen Yalçın artık bu sezon bir lig derbisi kazanmak isteyecektir. Ayrıca da kazanması da ilerisi adına şart."