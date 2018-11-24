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ERMAN TOROĞLU - FOTOMAÇ

PENALTI DEĞİL!

Hep şunu söylerim maç bitmeden yazı yazmak doğru olmaz. Çünkü 90. dakikada bir olay olur, maçı yazmazsın onu yazarsın. Örnek de dünkü maç. Ama biz önce biraz maçı yazalım, sonra 90'a gelelim.

Kestirme kestirme yazalım. Galatasaray maçı kazanmayı hak etti mi? Hayır. Daha net pozisyonları kim yakaladı? Konyaspor. Başkanı ve teknik direktörü bu kadar ceza alan bir takımın, futbolcularının sahada daha farklı mücadele etmeli gerekirdi. Kararlara isyan edip sportmenlikten ayrılmadan daha hırslı olmaları lazımdı.

Galatasaraylı oyuncular yaptılar mı? Hayır.