Spor yazarlarından Samsunspor-Beşiktaş maçı yorumu
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Samsunspor'a 2-1 mağlup oldu. Spor yazarları, ikinci yarıda yediği gollerle yenilen ve haftayı 55 puanla 4. sırada tamamlayan Beşiktaş'ın Samsunspor maçındaki performansını değerlendirdi. İşte detaylar...
İbrahim Yıldız (Habertürk):
Sergen Yalçın’ın kadro seçimi oyuncu grubunda güvensizlik yaratıyor.
Takımın orta sahası özellikle ikinci yarı oyunda yoktu.
Samsunspor çok rahat geldi. Karşı konulamadı.
Kazanmak için hırs ve istek ne yazık ki yoktu.
Kaybetmeyi normal karşılayan bir anlayış Beşiktaş gibi köklü bir takıma yakışmıyor.
Gelecek sezonun kadro planlaması yapılacaksa, gidecek oyuncular için yapılan ısrar anlamsız.
Bazı oyuncuların performansının geriye gitmesi tamamen teknik kadronun beceriksizliğidir.
Lig dördüncülüğü garanti gibi duruyor.
Şimdi hafta içi oynanacak kupa maçı bekleniyor.
Murat Özbostan (Sabah):
"Bu oyun anlayışıyla Beşiktaş'ta, Türkiye Kupası "son çıkış" gibi görülüyor olabilir ama sorun mental değil sadece; yapısal. Eğer Beşiktaş bu dağınık, reaksiyonsuz ve kırılgan görüntüyü değiştirmezse, Alanyaspor maçında da can çekişir!. Büyük takım geriye düştüğü zaman reaksiyon gösterir.. Ne Sergen Yalçın ne de takımı bunu göstermedi.. Hava şu: Lig bitiyor, hadi bize eyvallah! Böyle şey olur mu? Böyle profesyonel bir anlayış olur mu?"
Ercan Taner (Sözcü):
"Ligin kalan maçlarında böyle boş vermiş bir anlayışla zor maç kazanır Beşiktaş. Sergen Yalçın ve takım, herhalde bütün odağını kupaya yöneltmiş durumda. Takımın pili tamamen bitmiş de olabilir. Hep birlikte hafta içindeki Alanyaspor maçında gerçeği göreceğiz."
Kartal Yiğit (Takvim):
"Koskoca Beşiktaş takımı ikinci yarı bu kadar mahkum oynar mı? Tamam şimdi diyeceksiniz nasıl olsa Beşiktaş'ın lig için hiçbir iddiası yok, hafta içi kupa oynayacak. Doğru ama Samsunspor kupada yok mu? Kafalar Alanya'da olabilir ama hiç olmazsa heyecan verir, üretkenlik sağlarsın. O zaman yenilsen de alkışlanırsın. Ben bu tarz oyun ve sonuçları ligde kalan haftalarda yine bekliyorum. Aslında ilk yarı istekli baskı kuran bir takım izlemiştik ancak bırakın pozisyonları kaleyi bulan ilk şutu 47'de falan gerçekleşti Beşiktaş'ın. Bunlar bize sinyalleri verdi aslında. Bu kadar kötü orta saha kurgusu ve performansı ile kazanması mümkün değildi bu takımın. Sahada ne Orkun, ne Aslani, ne de Oh var. Biraz Olaitan o da saman alevi gibi. Kanatlar desen facia. Cengiz ve El Bilal'in ne oynadığı belli değil. Cengiz'in yapacağını Murillo yaptı. Bu kadro seneye şampiyonluğa oynamaz."
Fatih Doğan (Sabah):
"İlk yarı bu taktik yüzünden sıradan, sıkıcı bir maç izledik. Beşiktaş rakibin topu bırakma anlayışını elle tutulur bir atağa dönüştüremedi. İkinci yarı Samsunspor attığı iki golün yanında kaçırdığı 4-5 net pozisyonu değerlendirse skor çok başka yere giderdi. Penaltı kararı doğru olunca, Yalçın'a da hakemi suçlayacak bir argüman kalmadı. Beşiktaş seneye geleceğin güçlü takım hayallerini kurarken bu kadronun ve haftalardır süren vasat oyunun Yalçın'la bir çözüm vadedip etmediğini bir daha değerlendirmesi gerekiyor."