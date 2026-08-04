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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım 12 Dev Adam'ın biletleri satışta!

        12 Dev Adam'ın biletleri satışta!

        A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde Litvanya ile sahasında oynayacağı ikinci tur J Grubu ilk maçının biletleri satışa çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 21:11 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        12 Dev Adam'ın biletleri satışta!

        A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde Litvanya ile sahasında oynayacağı ikinci tur J Grubu ilk maçının biletleri satışa sunuldu.

        Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre 28 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşmanın biletlerini basketbolseverler, Biletix üzerinden alabilecek.

        Milli maçın bilet fiyatları şu şekilde:

        Tribün 1. Kategori: 3 bin lira

        Tribün 2. Kategori: 2 bin lira

        Tribün 3. Kategori: 1500 lira

        Tribün 4. Kategori: 1000 lira

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