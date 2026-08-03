ABD, Mauricio Pochettino'nun sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattı

ABD Futbol Federasyonu, teknik direktör Mauricio Pochettino ile yola devam etme kararı aldı.

SÖZLEŞMESİ 2030'A KADAR UZATILDI

Federasyondan yapılan açıklamada, Arjantinli teknik adamın sözleşmesinin 2030 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu. Böylece Pochettino, ABD Milli Takımı'nın başındaki görevini sürdürmeye devam edecek.

DÜNYA KUPASI'NDA SON 16'YA YÜKSELME BAŞARISI GÖSTERDİLER

Pochettino yönetimindeki ABD, ev sahiplerinden biri olduğu 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselmeyi başardı. ABD, bu turda Belçika'ya 4-1 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.

HEDEF 2030

ABD Futbol Federasyonu, sözleşme uzatma kararıyla Pochettino liderliğinde uzun vadeli projeye olan güvenini gösterirken, yeni hedefin 2030 FIFA Dünya Kupası olduğu belirtildi.