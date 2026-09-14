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        Haberler Spor Futbol İngiltere Acun Ilıcalı'dan HT Spor'a özel açıklamalar: Küme düşme haberleri bizi motive etti!

        Acun Ilıcalı'dan HT Spor'a özel açıklamalar: Küme düşme haberleri bizi motive etti!

        Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, Premier Lig'de bu sezonki başlangıçları ve hedefleri hakkında konuştu. İşte Ilıcalı'nın açıklamaları...

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        Habertürk
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 19:16 Güncelleme:
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        "Küme düşme haberleri bizi motive etti!"

        Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

        İşte Ilıcalı'nın açıklamaları:

        "8 PUAN GİBİ BİR BEKLENTİ YOKTU"

        "Açıkçası hesabımızda 8 puan gibi bir beklenti yoktu ancak futbolcularımız muazzam bir performans sergiledi. Şu anda ilk 11'deki 7-8 isim geçen sezonki kadromuzdan oluşuyor; yani geçen seneki oyuncularımızla mücadele ediyoruz. 10-18 transfer yaptık fakat henüz bu isimleri tam anlamıyla takıma entegre etmedik."

        "KÜME DÜŞME HABERLERİ BİZİ MOTİVE ETTİ"

        "Küme düşme haberleri hem bizi hem de sporcularımı çok güzel motive etti. Ben hayatım boyunca zaten zorları başarmayı seven biriyim. İngiltere'de 35 tane yorum görmüşümdür Hull City düşecek diye bunlar bizi motive ediyor. Benim amacım çok zor bir başarıyı getirmek ama şu anda başardığımız bir şey yok ama çıkmak çok çok zordu onu başardık şu anda çok iyi bir yerdeyiz ama konsantre bir şekilde devam etmemiz lazım"

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        "JAKIROVIC ÇOK DUYGUSAL BİR İNSAN"

        "Jakirovic aslında çok duygusal ve son derece iyi niyetli bir insan. Bu tarz insani bağlar onun için fazlasıyla kıymetli, bunu çok iyi biliyorum. Kendini adeta aile ortamında hissediyor; antrenmanların ardından sık sık bir araya gelip sohbet ediyoruz. Zaten genel olarak çalıştığım insanlarla ilişkilerimi mesafeli değil, tam bir aile bağı kurarak yürütmeyi tercih ederim."

        "BELLOUMI'NİN POTANSİYELİNE HER ZAMAN ÇOK İNANIYORDUM"

        "Belloumi çok ağır bir sakatlık yaşadı ve yaklaşık bir yıl sahalardan uzak kaldı. Geri döndükten sonra yarı finalde bizi finale taşıyan golü kaydetti, Chelsea karşısında iki gol birden attı. Ben Belloumi'nin potansiyeline her zaman çok inanıyordum."

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        "37-38'İN LİGDE YÜZDE 90 KALACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

        "Şimdi üst taraftaki takımlar çok kazanırsa puan düşer. Üst tarafta Manchester United, Manchester City ve Arsenal’ın çok kazanacağını düşünüyorum. Aşağı tarafta, o üstteki 4-5 takımın çok kazanması aşağı puanını düşürecek. Ama bu hesabı şimdi yapmak, tek kelimeyle imkânsız. Ben 37-38’in de %90 ligde kaldığını düşünüyorum. Yani inşallah o hesapları yapmamıza da gerek kalmaz. Allah yaptırmasın, son 3 hafta, 5 hafta o hesaplardan biz daha uzaklaşmış olabiliriz."

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        #acun ılıcalı
        #ht spor
        #Hull City
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