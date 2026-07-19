Ahmed Kutucu Çaykur Rizespor'a transfer oldu
Çaykur Rizespor, Galatasaray forması giyen 26 yaşındaki hücum oyuncusu Ahmed Kutucu'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
Giriş: 19 Temmuz 2026 - 19:07 Güncelleme:
Galatasaray'da forma giyen 26 yaşındaki futbolcu Ahmed Kutucu'nun yeni adresi Çaykur Rizespor oldu.
Karadeniz temsilcisinden yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor’umuz, Galatasaray ve Ahmed Kutucu ile anlaşarak sezon sonuna kadar takımımızda oynaması için geçici sözleşme imzalanmıştır. Başkanımız Ali Zeki Saruhan’ın katıldığı imza töreninde Galatasaray’dan kiralık olarak transfer edilen 2000 doğumlu hücum oyuncusu Ahmed Kutucu kendini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yeni transferimiz geçtiğimiz sezon Galatasaray’da 18 resmi maça çıkmıştı. Ahmed Kutucu’ya “Hoş geldin” diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
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