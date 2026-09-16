Ajax, Yves Bissouma'yı transfer ettiğini açıkladı
Hollanda ekiplerinden Ajax, Tottenham ile yollarını ayıran 30 yaşındaki Malili orta saha oyuncusu Yves Bissouma ile sözleşme imzaladı.
Giriş: 16 Eylül 2026 - 10:59 Güncelleme:
İngiliz ekibi Tottenham'la yolları ayrılan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Yves Bissouma'nın yeni adresi Ajax oldu.
Ajax'tan yapılan açıklamada, "Ajax, Yves Bissouma ile anlaşmaya vardı. Serbest oyuncu konumundaki orta saha oyuncusu, 30 Haziran 2027'ye kadar geçerli olacak bir sözleşme imzaladı." bilgisi verildi.
Malili oyuncu, Tottenham formasıyla Premier Lig'de geçen sezon sakatlığı nedeniyle sadece 11 maçta forma giydi.
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