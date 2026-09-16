Ajax, Yves Bissouma'yı transfer ettiğini açıkladı

İngiliz ekibi Tottenham'la yolları ayrılan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Yves Bissouma'nın yeni adresi Ajax oldu.

Ajax'tan yapılan açıklamada, "Ajax, Yves Bissouma ile anlaşmaya vardı. Serbest oyuncu konumundaki orta saha oyuncusu, 30 Haziran 2027'ye kadar geçerli olacak bir sözleşme imzaladı." bilgisi verildi.

Yves Bissouma officially to Ajax! ✍️



Jordi Cruijff: ‘Discussions with Yves began in August and we are delighted that he has now signed for Ajax. We have brought in an experienced player who knows what it takes to perform at the highest level.’ pic.twitter.com/ZYWpr4g6q4 — AFC Ajax (@AFCAjax) September 16, 2026

Malili oyuncu, Tottenham formasıyla Premier Lig'de geçen sezon sakatlığı nedeniyle sadece 11 maçta forma giydi.