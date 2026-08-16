Al Nassr: 3 - Al Fateh: 0 | MAÇ SONUCU
Suudi Arabistan Pro Ligi'nin ilk haftasında Al Nassr, evinde Al Fateh'i 3-0 mağlup etti. 37'de Angelo Borges, 40'ta Joao Felix ve 73. dakikada Samuel Almeida Costa'nın golleriyle sezona galibiyetle başlayan Al Nassr, puanını 3'e çıkardı. Al Fateh ise puansız kaldı. Mücadele HT Spor'dan canlı yayınlandı.
Giriş: 16 Ağustos 2026 - 01:15 Güncelleme:
Suudi Arabistan Pro Ligi'nin ilk haftasında Al Nassr ile Al Fateh kozlarını paylaştı. Al-Awwal Park'ta oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla Al Nassr oldu.
HT Spor'dan naklen yayınlanan maçta Al Nassr'a galibiyeti getiren golleri 37'de Angelo Borges, 40'ta Joao Felix ve 73. dakikada Samuel Almeida Costa attı.
Bu sonuçla beraber Al Nassr sezona üç puanla giriş yaparken, Al Fateh ise haftayı 0 puanla tamamladı.
Pro Ligi'nin bir sonraki haftasında Al Nassr, Riyadh'a konuk olacak. Al Fateh, Al Ettifaq'ı ağırlayacak.
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