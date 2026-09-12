Alanyaspor: 2 - Göztepe: 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor ile Göztepe, 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla beraber Alanyaspor haftayı 8, Göztepe ise 2 puanla bitirdi.
Giriş: 12 Eylül 2026 - 21:53 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan müsabaka 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
Ev sahibinin gollerini 63'te Paulo Fernandes ile 75. dakikada Gaius Makouta atarken, konuk ekibin gollerini ise 28'de Rhaldney ve 73. dakikada penaltıdan Juan kaydetti.
Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 8'e, son sıradaki Göztepe ise 2'ye çıkardı.
Süper Lig'in bir sonraki haftasında Akdeniz temsilcisi, Çorum FK'ya konuk olacak. Sarı Kırmızılılar, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
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