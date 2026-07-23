Alexander Nübel'den Vincenzo Italiano'ya övgü dolu sözler

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Danimarka ekibi Midtjylland'ı 1-0 yenerek avantajı yakalayan Beşiktaş'ın kalecisi Alexander Nübel, açıklamalarda bulundu.

"RAKİBİMİZİN KIRMIZI KART GÖRMESİ BİZİM İÇİN ŞANS OLDU"

Karşılaşmayı değerlendiren tecrübeli file bekçisi, rakibin güçlü bir ekip olduğunu vurgulayarak, "Zor ve güçlü bir rakibe karşı oynadık. Rakibimizin kırmızı kart görmesi de bizim için şans oldu. Orkun'un güzel golüyle öne geçtik. Daha fazla gol atabilirdik, atmamız gerekiyordu ama sonunda kazandığımız için mutluyum." dedi.

"RAKİBİMİZİN KIRMIZI KART GÖRMESİ BİZİM İÇİN ŞANS OLDU"

Maçta yaptığı kritik kurtarışa da değinen Nübel, "Önemli bir kurtarıştı. Rakibimiz gol atsaydı orada, galibiyet golünü bulmamız zor olabilirdi çünkü rakip derinde savunma yapıyordu. Takım olarak iyi savunma yaptık. Sadece bir pozisyon verdik." ifadelerini kullandı.

VINCENZO ITALIANO'YA ÖVGÜ

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun saha kenarındaki enerjisinden övgüyle bahseden Alman kaleci, "Vincenzo Italiano'nun saha kenarında çılgın olduğunu söyleyebilirim. Hocamız yüzde yüz burada, sahada ve oyunun içinde. Bizi sürekli itiyor. Bize yardım etmek istiyor. Oynayabilse, kendisi de oynamak istiyor. Kenardaki motivasyonu ve sürekli oyunun içinde olması bize çok yardımcı oluyor." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.