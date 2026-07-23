Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Avrupa Ligi Beşiktaş Alexander Nübel'den Vincenzo Italiano'ya övgü dolu sözler

        Alexander Nübel'den Vincenzo Italiano'ya övgü dolu sözler

        Beşiktaş'ın file bekçisi Alexander Nübel, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Midtjylland'ı 1-0 yendikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun kendilerine sürekli yardımcı olmak istediğine değinen Nübel, "Vincenzo Italiano'nun saha kenarında çılgın olduğunu söyleyebilirim. Hocamız yüzde yüz burada, sahada ve oyunun içinde. Bizi sürekli itiyor. Bize yardım etmek istiyor. Oynayabilse, kendisi de oynamak istiyor." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 23:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Nübel'den Italiano'ya övgü dolu sözler!

        UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Danimarka ekibi Midtjylland'ı 1-0 yenerek avantajı yakalayan Beşiktaş'ın kalecisi Alexander Nübel, açıklamalarda bulundu.

        "RAKİBİMİZİN KIRMIZI KART GÖRMESİ BİZİM İÇİN ŞANS OLDU"

        Karşılaşmayı değerlendiren tecrübeli file bekçisi, rakibin güçlü bir ekip olduğunu vurgulayarak, "Zor ve güçlü bir rakibe karşı oynadık. Rakibimizin kırmızı kart görmesi de bizim için şans oldu. Orkun'un güzel golüyle öne geçtik. Daha fazla gol atabilirdik, atmamız gerekiyordu ama sonunda kazandığımız için mutluyum." dedi.

        "RAKİBİMİZİN KIRMIZI KART GÖRMESİ BİZİM İÇİN ŞANS OLDU"

        Maçta yaptığı kritik kurtarışa da değinen Nübel, "Önemli bir kurtarıştı. Rakibimiz gol atsaydı orada, galibiyet golünü bulmamız zor olabilirdi çünkü rakip derinde savunma yapıyordu. Takım olarak iyi savunma yaptık. Sadece bir pozisyon verdik." ifadelerini kullandı.

        VINCENZO ITALIANO'YA ÖVGÜ

        Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun saha kenarındaki enerjisinden övgüyle bahseden Alman kaleci, "Vincenzo Italiano'nun saha kenarında çılgın olduğunu söyleyebilirim. Hocamız yüzde yüz burada, sahada ve oyunun içinde. Bizi sürekli itiyor. Bize yardım etmek istiyor. Oynayabilse, kendisi de oynamak istiyor. Kenardaki motivasyonu ve sürekli oyunun içinde olması bize çok yardımcı oluyor." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sokakta çıkan tartışmada birbirini bıçakladılar; o anlar kamerada

        Muğla'nın Ula ilçesinde sokakta kavga eden Ercan Göktaş (57) ile Çınar Agah Ersoy (19) birbirini bıçakla yaraladı. Olay, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Göktaş'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi(DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmit Belediye Başkanı Hürriyet tutuklandı
        İzmit Belediye Başkanı Hürriyet tutuklandı
        CHP'de istifa dilekçeleri toplanıyor
        CHP'de istifa dilekçeleri toplanıyor
        Beşiktaş sahasında avantajı kaptı!
        Beşiktaş sahasında avantajı kaptı!
        "Kazanma isteğini oturtmak istiyorum"
        "Kazanma isteğini oturtmak istiyorum"
        "Çok büyük bir saldırı düşünüyorum"
        "Çok büyük bir saldırı düşünüyorum"
        "Hiçbir sanatçıya ödeme yapmadık"
        "Hiçbir sanatçıya ödeme yapmadık"
        Fenerbahçe'ye sürpriz golcü!
        Fenerbahçe'ye sürpriz golcü!
        İran'dan İngiltere'ye uyarı
        İran'dan İngiltere'ye uyarı
        Fatma Soydaş tutuklandı
        Fatma Soydaş tutuklandı
        AHBAP soruşturmasında 6 isim daha ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 6 isim daha ifadeye çağrıldı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        ChatGPT'ye sağlık tavsiyesi davası
        ChatGPT'ye sağlık tavsiyesi davası
        Bahçeli'den 'yeni parti' açıklaması! Vekil sayısına göre Hazine yardımı almalı
        Bahçeli'den 'yeni parti' açıklaması! Vekil sayısına göre Hazine yardımı almalı
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        THY’den 3 milyar dolarlık motor ihalesi…
        THY’den 3 milyar dolarlık motor ihalesi…
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Tatilde telefon trafiği
        Tatilde telefon trafiği