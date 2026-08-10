Ali Camgöz: Hedefimiz ligi mümkünse en yukarıda bitirmek

Konyaspor Basın Sözcüsü Cengiz Yönet ve Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz, 14 Ağustos Cuma günü başlayacak Süper Lig 2026-2027 sezonu ve transferler hakkında Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Toplantıda konuşan Konyaspor Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, "Bu sezon yönetim olarak ikinci sezonumuz. Geçen sezon bitirdiğimiz noktanın önünde daha iyi bir sıralamada bitirirsek kendimizi başarılı sayacağız. Konyaspor kupa finali oynamış olan bir takım. Ligimizin çok kıymetli ve değerli takımlarını arada çok ciddi mali farklar, finansman açısından karşılaştırılamayacak derecede büyük takımları da sahamızda yenme, dışarıda galip gelme başarısı gösterdik. Geçen seneden aldığımız bu başarı ve geçen seneden gelen bu enerji ile sezona eksikliklerimiz olmasına rağmen tamamlayarak daha başarılı olacağımız bir noktaya geleceğimizi düşünüyoruz" cümlelerine yer verdi.

"KONYASPOR'UN SATMASI GEREKEN FORMA VE SATMASI GEREKEN KOMBİNE BEDELİNİN BU OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Forma satışlarının 2 bin civarında olduğunu söyleyen Cengiz Yönet, şöyle devam etti:

"Konya şehri için, Konyaspor için söylediğimiz bir rakam. Satılmış olan kombine sayısı 6 bin 300. Rakamlar tam olarak önemli değil. Bu 6 bin 300 kombinenin yaklaşık olarak 3 binin biraz üzerindeki bir rakamı yönetim, yöneticiler tarafından ve sponsorlarımız tarafından alınmış olan kombineler. 3 bin 70 civarında Passolig'den taraftarların satın almış olduğu kombine var. Bu rakamların az olduğunu, yetersiz olduğunu söylemekten çekinmiyorum. Rakamların az oluşu, yetersiz oluşunun bir sürü sebepleri olabilir. Yönetim olarak bizlerin de bunda belki sorumluluğu olabilir. Ancak geçtiğimiz sezon final oynamış olan bir Konyaspor'un ligi istediği yerde, hedeflediği noktada bitirmiş olan bir Konyaspor'un satması gereken forma satışı ve satması gereken kombine satış bedelinin bu olmadığını düşünüyorum."

ALİ CAMGÖZ: HEDEFİMİZ LİGİ KONYASPOR İÇİN KABUL EDİLEBİLİR BİR SEVİYEDE, MÜMKÜNSE EN YUKARIDA BİTİRMEK

Bu yıl üç kulvarda mücadele edeceklerine dikkat çeken Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz ise, "Hem Süper Lig hem Türkiye Kupası hem de Süper Kupa.. Konyaspor'un hedefi her zaman yukarılarda olmak. Bilhassa Türkiye Kupası'nı, finalde talihsiz şekilde kaybettiğimiz kupayı inşallah bu yıl kazanmak için oynayacağız. Bir Süper Kupa var. Takımlar için kupaların amacı o kupayı almaktır. Süper Kupa'da da öyle bir hedefimiz var. Hedefimiz ligi de Konyaspor için kabul edilebilir bir seviyede, mümkünse en yukarıda bitirmek ve bunun için çalışmalarımıza devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"YILDIZ TRANSFERİ YAPMIŞ OLALIM DİYE TRANSFER YAPMAYACAĞIZ"

Ellerinden gelen en iyi kadroyu kuracaklarından da bahseden Camgöz, "Taraftarımızın da buna teveccüh gösterip tribünlere geleceğini düşünüyorum. Biz sadece yıldız transferi yapmış olalım diye transfer yapmayacağız. Alırken uğraşıp, gönderirken de uğraşacak transferler yapmak istemediğimiz için süreçler biraz uzuyor. Artı tabii ki Konyaspor'un mali şartlarına en uygun transferleri yapacağız. Şu an görüşmelerimiz hem yerli oyuncu hem yabancı oyuncu olarak devam ediyor. En kısa zamanda Konyaspor'a hak ettiği, Konyaspor'u yukarılara taşıyacak transferleri yapacağız. Bu yıldız isim diye nitelendirebilir miyiz veya taraftarın yıldız isim diye nitelendirdiği transferler olur mu, olmaz mı onu bilemeyeceğim. Çünkü şu an görüştüğümüz oyuncular içinde o tür oyuncular var. Premier Lig'den görüştüğümüz oyuncular var. Dünya Kupası oynamış oyuncular var. Ama Konyaspor'a layık oyuncuları inşallah alacağız. Bu arada görüştüğümüz genç, gelecek vadeden Konyaspor'un geleceğini kurtaracak oyuncular var. Bunu her yıl yapmamız lazım. Biz Konyaspor'da şimdi tecrübeli oyuncular da transfer ediyoruz. Transfer sezonu bittiğinde hepimiz göreceğiz, yorumlayacağız, hep beraber bakacağız" diye konuştu.