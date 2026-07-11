Almanya, Jurgen Klopp ile anlaştığını duyurdu

2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turunda Paraguay'a elenen Almanya'nın yeni teknik direktörü belli oldu.

JURGEN KLOPP RESMEN AÇIKLANDI

Almanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"DFB Başkanı Bernd Neunendorf ve ve DFB Başkan Yardımcısı Hans-Joachim Watzke, dün New York'ta Jürgen Klopp ile milli takım teknik direktörlüğü görevine atanması konusunda ilk kapsamlı görüşmelerini gerçekleştirdi.

Yapıcı geçen görüşme sırasında, olası bir sözleşmenin temel noktaları üzerinde mutabakat sağlandı. Görüşmeler önümüzdeki hafta devam edecek.

Her iki taraf da müzakerelerin — Klopp'un mevcut işvereni Red Bull ile anlaşmaya varılması koşuluyla — nihayetinde başarıyla sonuçlandırılabileceği konusunda iyimserdir."

İKİ YIL SONRA SAHALARA DÖNÜYOR

Jürgen Klopp, Almanya Milli Takımı'nın başına geçmesiyle birlikte iki yıl aradan sonra teknik direktörlük görevine geri dönecek. Alman teknik adam, 2024 yılında Liverpool'dan ayrılmasından sonra Red Bull grubunun futbol operasyonlarının başına geçmişti.