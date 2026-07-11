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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası Almanya, Jurgen Klopp ile anlaştığını duyurdu

        Almanya, Jurgen Klopp ile anlaştığını duyurdu

        Almanya Futbol Federasyonu, Julian Nagelsmann'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için Jurgen Kloop'le anlaştıklarını fakat Red Bull ile el sıkışmak için görüşmelerin devam edeceğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Temmuz 2026 - 17:16 Güncelleme:
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        Almanya, Klopp ile anlaştığını duyurdu!

        2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turunda Paraguay'a elenen Almanya'nın yeni teknik direktörü belli oldu.

        JURGEN KLOPP RESMEN AÇIKLANDI

        Almanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

        "DFB Başkanı Bernd Neunendorf ve ve DFB Başkan Yardımcısı Hans-Joachim Watzke, dün New York'ta Jürgen Klopp ile milli takım teknik direktörlüğü görevine atanması konusunda ilk kapsamlı görüşmelerini gerçekleştirdi.

        Yapıcı geçen görüşme sırasında, olası bir sözleşmenin temel noktaları üzerinde mutabakat sağlandı. Görüşmeler önümüzdeki hafta devam edecek.

        Her iki taraf da müzakerelerin — Klopp'un mevcut işvereni Red Bull ile anlaşmaya varılması koşuluyla — nihayetinde başarıyla sonuçlandırılabileceği konusunda iyimserdir."

        İKİ YIL SONRA SAHALARA DÖNÜYOR

        Jürgen Klopp, Almanya Milli Takımı'nın başına geçmesiyle birlikte iki yıl aradan sonra teknik direktörlük görevine geri dönecek. Alman teknik adam, 2024 yılında Liverpool'dan ayrılmasından sonra Red Bull grubunun futbol operasyonlarının başına geçmişti.

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