Amir Murillo: Daha iyi olacağız

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Midtjylland'ı 2-0 yenen Beşiktaş'ın oyuncularından Amir Murillo, galibiyeti değerlendirdi.

"DAHA İYİ OLACAĞIZ"

Mücadelenin ardından konuşan deneyimli futbolcu, "Çok zor bir maç olduğunu söylemem lazım ama işin sonunda hedefimize ulaştık. Hocamızın sezon başında bizden istediği şeyleri sahaya yansıttık. Gelecek maçlarda daha da iyi olacağız." ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ GRUP AŞAMASINA KALMAK"

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove ile oynayacakları eşleşmeyi de değerlendiren Murillo, turu geçerek grup aşamasına ulaşmak istediklerini vurguladı.

Panamalı oyuncu, "Zor bir maç olacak. Her maç zor ama biz de bu karşılaşmaya elimizden geldiğince en iyi şekilde hazırlanacağız. Hedefimiz, o maçların sonunda Avrupa'da grup aşamasına kalmak." diyerek sözlerini tamamladı.