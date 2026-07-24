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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Amir Murillo: Daha iyi olacağız

        Amir Murillo: Daha iyi olacağız

        Beşiktaş'ın sağ beki Amir Murillo, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşındaki Midtjylland maçının ardından açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki maçlarda daha iyi performans göstereceklerini söyleyen Murillo, "Çok zor bir maç olduğunu söylemem lazım ama işin sonunda hedefimize ulaştık. Hocamızın sezon başında bizden istediği şeyleri sahaya yansıttık. Gelecek maçlarda daha da iyi olacağız." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 00:02 Güncelleme:
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        "Daha iyi olacağız"

        UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Midtjylland'ı 2-0 yenen Beşiktaş'ın oyuncularından Amir Murillo, galibiyeti değerlendirdi.

        "DAHA İYİ OLACAĞIZ"

        Mücadelenin ardından konuşan deneyimli futbolcu, "Çok zor bir maç olduğunu söylemem lazım ama işin sonunda hedefimize ulaştık. Hocamızın sezon başında bizden istediği şeyleri sahaya yansıttık. Gelecek maçlarda daha da iyi olacağız." ifadelerini kullandı.

        "HEDEFİMİZ GRUP AŞAMASINA KALMAK"

        UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove ile oynayacakları eşleşmeyi de değerlendiren Murillo, turu geçerek grup aşamasına ulaşmak istediklerini vurguladı.

        Panamalı oyuncu, "Zor bir maç olacak. Her maç zor ama biz de bu karşılaşmaya elimizden geldiğince en iyi şekilde hazırlanacağız. Hedefimiz, o maçların sonunda Avrupa'da grup aşamasına kalmak." diyerek sözlerini tamamladı.

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