Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol STBL EuroLeague Anadolu Efes 2026–2027 sezonunu açtı!

        Anadolu Efes 2026–2027 sezonunu açtı!

        Başantrenör Pablo Laso yönetiminde yeni sezonun ilk antrenmanını gerçekleştiren Anadolu Efes, yeni sezon için çalışmalarına başladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 11:15 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Anadolu Efes 2026–2027 sezonunu açtı!

        Türk basketbolunun lokomotifi Anadolu Efes Spor Kulübü, 2026–2027 sezonu hazırlıklarına başladı. Kadrosunun önemli bölümünde değişime giden Anadolu Efes, NBA ve EuroLeague deneyimine sahip yıldız isimleri, milli oyuncuları ve kulüp altyapısından yetişen genç yetenekleri aynı kadroda buluşturuyor.

        Yeni sezon hazırlıkları esnasında konuşan Anadolu Efes Başantrenörü Pablo Laso, “Burada olmaktan ve yeni sezona başlamaktan dolayı çok mutluyum. Önümüzde büyük beklentilerle başladığımız yeni bir sezon var. Bugün milli takımlarında bulunan oyuncularımız nedeniyle bazı eksiklerimiz vardı ancak buna rağmen burada olup yeni sezona adım atmaktan dolayı çok heyecanlıyız. Umarım taraftarlarımızın da desteğiyle hep birlikte harika bir sezon geçiririz” dedi.

        REKLAM

        10 OYUNCU MİLLİ TAKIMLARDA

        Başantrenör Pablo Laso yönetimindeki yeni sezonun ilk çalışması, oyuncuların büyük bölümünün milli takımlarda yer almaları nedeniyle eksik kadroyla gerçekleştirildi.

        Darius Karutasu, Ercan Osmani ve Erkan Yılmaz Türkiye, Mike James Amerika Birleşik Devletleri, Jordan Loyd Polonya, Santi Yusta İspanya, Dario Saric ile yardımcı antrenör Tomislav Mijatović Hırvatistan, Matthew Strazel Fransa, Kai Jones Bahamalar ve Daron “Fatts” Russell da Romanya Milli Takımı kampında bulunuyor.

        Anadolu Efes, İstanbul’da yapacağı antrenman ve hazırlık maçlarının ardından yeni sezon öncesinde Antalya ve Rusya’da da hazırlık turnuvalarına katılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Anadolu Efes
        #Basketbol
        #Euroleaugue
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te açıklamalar
        Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Alihan Kuriş için "adam öldürme" soruşturması
        Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Alihan Kuriş için "adam öldürme" soruşturması
        Otel ve pansiyonlarda yeni dönem
        Otel ve pansiyonlarda yeni dönem
        YPG feshedildi, Şam'da kutlamalar düzenlendi
        YPG feshedildi, Şam'da kutlamalar düzenlendi
        17 sezonluk hasreti bitirmeye son 1 adım!
        17 sezonluk hasreti bitirmeye son 1 adım!
        Yavuz Sultan Selim Köprüsü 10 yaşında
        Yavuz Sultan Selim Köprüsü 10 yaşında
        Şerife kahretti! Öldürülmeden önce babasını arayıp yardım istediği ortaya çıktı!
        Şerife kahretti! Öldürülmeden önce babasını arayıp yardım istediği ortaya çıktı!
        Miretti Beşiktaş için geliyor!
        Miretti Beşiktaş için geliyor!
        Rojin Kabaiş dosyasında gözler yeni Adlı Tıp raporunda
        Rojin Kabaiş dosyasında gözler yeni Adlı Tıp raporunda
        Kulak ağrısı diye gitti, kulağından kene çıktı!
        Kulak ağrısı diye gitti, kulağından kene çıktı!
        CHP Sözcüsü Müslim Sarı: "Özgür Özel, CHP'li belediye başkanlarını taciz etmekten vazgeçsin"
        CHP Sözcüsü Müslim Sarı: "Özgür Özel, CHP'li belediye başkanlarını taciz etmekten vazgeçsin"
        Aşıkların tekne tatili
        Aşıkların tekne tatili
        İstanbul'a serin hava geliyor!
        İstanbul'a serin hava geliyor!
        Avrupa'da şato almak İstanbul'un bu ilçelerinde ev almaktan ucuz
        Avrupa'da şato almak İstanbul'un bu ilçelerinde ev almaktan ucuz
        Dolly Parton hayatını kaybetti
        Dolly Parton hayatını kaybetti
        Güllü'nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı
        Güllü'nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı
        "Ahlat gezisi"
        "Ahlat gezisi"
        İddia: İran, ABD tesislerine büyük zarar verdi
        İddia: İran, ABD tesislerine büyük zarar verdi
        Oğlunu kaybeden anne: Kaçak yapıyorlarmış
        Oğlunu kaybeden anne: Kaçak yapıyorlarmış
        100 milyar dolarlık uzay üssü kuracak
        100 milyar dolarlık uzay üssü kuracak