Anadolu Efes 2026–2027 sezonunu açtı!

Türk basketbolunun lokomotifi Anadolu Efes Spor Kulübü, 2026–2027 sezonu hazırlıklarına başladı. Kadrosunun önemli bölümünde değişime giden Anadolu Efes, NBA ve EuroLeague deneyimine sahip yıldız isimleri, milli oyuncuları ve kulüp altyapısından yetişen genç yetenekleri aynı kadroda buluşturuyor.

Yeni sezon hazırlıkları esnasında konuşan Anadolu Efes Başantrenörü Pablo Laso, “Burada olmaktan ve yeni sezona başlamaktan dolayı çok mutluyum. Önümüzde büyük beklentilerle başladığımız yeni bir sezon var. Bugün milli takımlarında bulunan oyuncularımız nedeniyle bazı eksiklerimiz vardı ancak buna rağmen burada olup yeni sezona adım atmaktan dolayı çok heyecanlıyız. Umarım taraftarlarımızın da desteğiyle hep birlikte harika bir sezon geçiririz” dedi.

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10 OYUNCU MİLLİ TAKIMLARDA

Başantrenör Pablo Laso yönetimindeki yeni sezonun ilk çalışması, oyuncuların büyük bölümünün milli takımlarda yer almaları nedeniyle eksik kadroyla gerçekleştirildi.

Darius Karutasu, Ercan Osmani ve Erkan Yılmaz Türkiye, Mike James Amerika Birleşik Devletleri, Jordan Loyd Polonya, Santi Yusta İspanya, Dario Saric ile yardımcı antrenör Tomislav Mijatović Hırvatistan, Matthew Strazel Fransa, Kai Jones Bahamalar ve Daron “Fatts” Russell da Romanya Milli Takımı kampında bulunuyor.

Anadolu Efes, İstanbul’da yapacağı antrenman ve hazırlık maçlarının ardından yeni sezon öncesinde Antalya ve Rusya’da da hazırlık turnuvalarına katılacak.