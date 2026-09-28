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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes, Euroleague'de Real Madrid'i ağırlayacak!

        Anadolu Efes, Euroleague'de Real Madrid'i ağırlayacak!

        Anadolu Efes, Euroleague 2. haftasında yarın saat 20.00'de İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 13:51 Güncelleme:
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        Anadolu Efes'in rakibi Real Madrid!

        Anadolu Efes Basketbol Takımı, Euroleague'in 2. haftasında yarın İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk edecek.

        Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

        Lacivert-beyazlılar, ligin ilk haftasında bir başka İspanya temsilcisi Barcelona'ya deplasmanda 89-82 mağlup oldu.

        Real Madrid ise aynı haftada Dubai Basketbol'a konuk olduğu müsabakadan 78-77 yenilgiyle ayrıldı.

        Pablo Laso yönetimindeki Anadolu Efes, kazanarak organizasyonda sezonun ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

        İKİ TAKIM ARASINDAKİ 49. RANDEVU

        Anadolu Efes ile Real Madrid, Euroleague'nde 49. kez karşılaşacak.

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        Organizasyonda iki takım arasında Mart 2002'den bu yana oynanan 48 karşılaşmanın 17'sini lacivert-beyazlılar, 31'ini ise İspanyol ekibi kazandı.

        Taraflar arasında geçen yıl normal sezonda yapılan iki mücadeleyi 81-75 ve 82-71'lik skorlarla Real Madrid kazandı.

        AVRUPA KUPALARINDAKİ 915. KARŞILAŞMA

        Anadolu Efes, Real Madrid maçıyla Avrupa kupalarında 915. kez boy gösterecek.

        Lacivert-beyazlılar, Avrupa'daki 914 karşılaşmada 506 galibiyet, 408 yenilgi yaşadı.

        2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde ise Anadolu Efes, 667. maçını yapacak. Geride kalan 666 müsabakanın 349'unu kazanan lacivert-beyazlılar, 317'sinde sahadan yenilgiyle ayrıldı.

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        #EuroLeague
        #Anadolu Efes
        #real madrid
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