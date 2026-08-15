Andrea Mazzon: Büyük hayaller kurmalıyız!

A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Andrea Mazzon, FIBA 2026 Dünya Kupası'nda büyük hayaller kurmaları gerektiğini belirterek ABD dışında her takımla rekabet edebilecek seviyede olduklarını söyledi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 4-13 Eylül'de düzenlenecek FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele edecek ay-yıldızlı ekibin İtalyan başantrenörü, hazırlık süreci, turnuvadaki hedefleri, gruptaki rakipler, organizasyona yeniden katılmanın önemi ve oyun planıyla ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türkiye Basketbol Federasyonunun kendilerine sunduğu çalışma şartlarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Mazzon, "Organizasyon, tesisler, salon ve federasyonun bize sunduğu imkanlar açısından gerçekten çok şanslıyız. İhtiyacımız olan her şeyi sağlıyorlar. Salona çok rahat bir şekilde erişebiliyor ve yapmak istediğimiz her şeyi kolaylıkla yapabiliyoruz. Bu, kesinlikle bir ayrıcalık. Kendimi bu konuda çok şanslı hissediyorum, oyuncuların da aynı şekilde hissetmesi gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Hazırlık döneminde herhangi bir sakatlık problemi yaşamadıklarının altını çizen 60 yaşındaki çalıştırıcı, "Her şey planladığımız gibi gidiyor. Herhangi bir sorun yaşamadık ve sakatlığımız yok. Benim için en önemli konu da bu. Oyuncular şu anda iyi durumdalar. Çalışmalarını son derece ciddi şekilde sürdürüyorlar. Ne yaptığımızı ve neyi hedeflediğimizi biliyorlar. Hepimizin ortak bir hedefi var. Dünya Kupası'na mümkün olduğunca çok maç kazanmak için gideceğiz." diye görüş belirtti.

REKLAM

"BÜYÜK HAYALLER KURMALIYIZ"

Andrea Mazzon, 2026 Dünya Kupası'nda büyük hayaller kurmaları gerektiğini kaydetti.

Grup aşamasında alacakları bir galibiyetin ve ardından çapraz eşleşmelerin önemine dikkati çeken Mazzon, şöyle konuştu:

"Bence büyük hayaller kurmalıyız. Dünya Kupası'nda da Avrupa'daki turnuvalarda olduğu gibi, ilerleyen aşamalarda diğer gruptan hangi takımla eşleşeceğiniz çok önemli. Ancak öncelikle grupta en az bir maç kazanmamız gerekiyor. İlk ve en önemli hedefimiz bu. Bunu başardıktan sonra neler olacağını bilemezsiniz. Elbette çapraz eşleşmede ABD ile karşılaşırsanız bunun adeta bir kabus olacağını hepimiz biliyoruz. Onlar gerçekten çok zor bir takım ve bunu her turnuvada gösteriyorlar. Üstelik dünyanın en iyi oyuncularıyla burada olacaklar. Ancak ABD dışında diğer takımları yenebilir miyiz? Bunu şimdiden söyleyemem. Ancak bildiğim ve emin olduğum bir şey var, herkesle rekabet edebiliriz. Her takıma karşı mücadele edebilecek seviyedeyiz ve şansımız olduğuna inanıyorum."

"ÇOK ZORLU BİR GRUPTA OLDUĞUMUZUN FARKINDAYIZ"

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın C Grubu'ndaki rakipleri Belçika, Avustralya ve Porto Riko'yu değerlendiren Mazzon, kendilerini zorlu bir mücadelenin beklediğini belirtti.

REKLAM

Belçika'nın son dönemde Avrupa basketbolunun en başarılı takımlarından biri olduğuna vurgu yapan İtalyan çalıştırıcı, "Dünya Kupası'na geldiğinizde bütün takımların iyi olduğunu biliyorsunuz. Elbette bizim grubumuz da kolay değil. Belçika, Avrupa basketbol tarihinin en iyi takımlarından biri. Son dönemde neredeyse katıldıkları her turnuvayı kazandılar ve nasıl şampiyon olacaklarını çok iyi biliyorlar." ifadelerini kullandı.

Avustralya'nın 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya elde ettiğini hatırlatan Andrea Mazzon, "Porto Riko da her zamanki gibi ABD'li ve yabancı oyuncuları devşirebiliyor. Bu nedenle nasıl bir kadroyla gelecekleri konusunda şu anda net bir fikrimiz yok. 3-4 çok önemli oyuncuyla da gelebilirler, henüz bilmiyoruz. Dünya Kupası'na katılma sürecimizde de gördük ki büyük takımlarla karşılaştığınızda siz de daha iyi hale geliyorsunuz. Elemelerde Kanada'yı yendik, Avustralya ile son topa kadar mücadele ettik ve Japonya'yı mağlup ettik. Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden takımları yenebildiğimizi gösterdik. Zorlu bir grupta oynamak elbette çok zor ama aynı zamanda gerçekten büyük bir meydan okuma. Biz de bunu seviyoruz. Böyle mücadeleleri seviyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"DAHA BÜYÜK BİR SORUMLULUK HİSSEDİYORUM"

Türkiye'nin kadın basketbolunda 8 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'nda yer almasının kendisi için büyük anlam taşıdığını ifade eden Andrea Mazzon, başka bir ülkenin milli takımını çalıştırmanın sorumluluğunu arttırdığını söyledi.

REKLAM

Ay-yıldızlı ekibin başantrenörü olmaktan gurur duyduğunu dile getiren Mazzon, "Başka bir ülkenin milli takımını çalıştırdığınızda üzerinizde daha büyük bir sorumluluk hissediyorsunuz. Çünkü size inanan insanları temsil ediyorsunuz ve bu nedenle işinizi daha da iyi yapmak zorundasınız. Bununla gerçekten büyük gurur duyuyorum. Aynı zamanda daha fazlasını vermem gerektiğini de hissediyorum. 8 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'nda olmak çok güzel. Hepimiz tek bir hedefe odaklanmış durumdayız. Soyunma odasının içinde de bu hedefin ne olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz." şeklinde konuştu.

"BİZİ BİR SONRAKİ TURA SAVUNMAMIZ TAŞIYACAK"

İtalyan başantrenör, 2026 Dünya Kupası'nda savunmada ortaya koyacakları performansın belirleyici olacağını vurguladı.

Mart ayındaki eleme sürecinde oynadıkları basketbolu Dünya Kupası için doğru bir referans olarak gördüğünün altını çizen Andrea Mazzon, şunları kaydetti:

"Mart ayında burada oynadığımız basketbolun tam olarak doğru yol olduğunu düşünüyorum. Doğru bir çizgideydik. Bu tür turnuvalarda her zaman olduğu gibi sizi bir sonraki tura taşıyacak şey savunmadır. Hücumda bir gün çok iyi, başka bir gün daha kötü olabilirsiniz. Ancak savunmada konsantrasyonunuzu korur ve doğru şeyleri yaparsanız bunun bizi ikinci tura taşıyacağına inanıyorum. Bundan oldukça eminim. Elbette sayı da üretmeniz gerekiyor. Ancak doğru mantaliteye sahip olur, iyi savunma ve başarılı durdurmaların ardından geçiş hücumumuzu geliştirebilirsek iyi durumda olacağımızı düşünüyorum."