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        Haberler Spor Futbol İngiltere Arsenal: 3 - Manchester City: 0 | MAÇ SONUCU

        Arsenal: 3 - Manchester City: 0 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Community Shield'ta Arsenal, Manchester City'i 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Riccardo Calafiori, Kai Havert ve Martin Odegaard'ın golleriyle güçlü rakibini farklı yenen Arsenal, organizasyonda 18. kez zafere ulaştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Ağustos 2026 - 19:32 Güncelleme:
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        Community Shield'ta zafer Arsenal'in!

        İngiltere Community Shield'ta Arsenal ile Manchester City kozlarını paylaştı. Cardiff'te oynanan dev maçı 3-0'lık skorla kazanan Arsenal, kupayı müzesine götüren taraf oldu.

        Lig şampiyonu Arsenal'e kupayı getiren golleri 1'de Riccardo Calafiori, 28'de Kai Havertz ve 48. dakikada Martin Ödegaard kaydetti.

        Pep Guardiola sonrası Enzo Maresca ile ilk resmi maçına çıkan Manchester City, sahadan büyük bir hezimetle ayrıldı.

        Arsenal ise tarihinde 18. kez Community Shield'ı kazandı.

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