Grup'ta ev sahibi Hollanda, Ukrayna ve İspanya ile mücadele edecek olan ay-yıldızlı ekip, 8 takımın katıldığı turnuvadaki ilk maçında yarın Ukrayna ile karşılaşacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar yarı finale yükselecek.

Türkiye 22 Yaş Altı Kadın Millî Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki en iyi derecesini 2024'te elde ettiği bronz madalyayla yaşamıştı.

Millî takımımızın maç programı ise (TSİ) şöyle:

Yarın:

18.00 Ukrayna - Türkiye

8 Temmuz:

18.00 Türkiye - İspanya

9 Temmuz:

21.30 Türkiye - Hollanda