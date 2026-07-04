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        Haberler Spor Diğer Yüzme Aysu Türkoğlu, Tsugaru Kanalı'nı geçti

        Aysu Türkoğlu, Tsugaru Kanalı'nı geçti

        Açık su yüzücüsü 25 yaşındaki Aysu Türkoğlu, Japonya'daki Tsugaru Kanalı'nı 13 saat 44 dakikada geçerek bu başarıya ulaşan en genç Türk sporcu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Temmuz 2026 - 14:48 Güncelleme:
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        Aysu Türkoğlu, Tsugaru Kanalı'nı geçti!

        Japonya'daki Tsugaru Kanalı'nı 13 saat 44 dakikada tamamlayan 25 yaşındaki açık su yüzücüsü Aysu Türkoğlu, bu başarıyı yakalayan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti.

        Aysu Türkoğlu'nun sponsor firması Vestel'in ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Açık su yüzmenin en zor parkurlarından biri olan Tsugaru Kanalı'nı güçlü akıntılara ve yüksek dalgalara karşı 13 saat 44 dakika süren inanılmaz bir mücadelenin ardından yaklaşık 45 kilometre yüzerek başarıyla tamamlayan Aysu Türkoğlu, bu kanalı geçen en genç Türk sporcu oldu." denildi.

        Açıklamada, Aysu Türkoğlu'nun Okyanus Yedilisi (Oceans Seven) yolculuğunda artık geriye sadece 1 parkurun kaldığı bildirildi.

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