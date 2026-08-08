Bandırmaspor: 3 - İstanbulspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Bandırmaspor, evinde İstanbulspor'u 3-0 mağlup etti. İlk yarıda Emirhan Ayhan (2) ve Gianni Bruno'nun penaltıdan kaydettiği gollerle sezona kazanarak başlayan Bandırmaspor, haftayı üç puanla tamamladı. 89. dakikada Deniz Tuncer'in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan İstanbulspor ise puansız kaldı.
Giriş: 08 Ağustos 2026 - 19:03 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Bandırmaspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 2 ve 15'te Emirhan Ayhan ile 90+8. dakikada penaltıdan Gianni Bruno attı.
Konuk ekipte forma giyen Deniz Tuncer, 89. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla beraber Bandırmaspor sezona üç puanla başlarken, İstanbulspor ise haftayı 0 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Bandırmaspor, Muğlaspor'a konuk olacak. İstanbulspor, Bodrumspor'u ağırlayacak.
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